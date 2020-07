Município entrega praça com academia ao ar livre no Jardim Nova Esperança

O espaço, no encontro das ruas Rosane Wainberg com Geraldo de Souza Vieira, recebeu calçada com rampa de acessibilidade, plantio de grama, lixeiras e um novo ponto de ônibus

A Prefeitura de Londrina entregou para a comunidade do Jardim Nova Esperança, uma praça com academia ao ar livre. O espaço fica numa área localizada no encontro das ruas Rosane Wainberg com Geraldo de Souza Vieira. Além da academia ao ar livre, o local recebeu calçada com rampa de acessibilidade, plantio de grama, lixeiras e um novo ponto de ônibus.

De acordo com o presidente da CMTU, Marcelo Cortez, a praça é a transformação de um local que antes era ocupado com mato e descarte irregular de lixo. “É mais uma área recuperada pela Prefeitura e que agora vai servir para a comunidade”, declarou.

Cortez disse ainda que a Companhia implantou um parque infantil com gangorra, balanço, escorregador e gira-gira. O aparelho para as crianças fica no terreno no encontro das ruas Rosane Wainberg com Carmelo Ferraro.

O presidente da Companhia lembrou que o Programa de Recuperação de Praças e Espaços Públicos da Prefeitura já recuperou 252 espaços em todas as regiões da cidade. “São praças recuperadas e terrenos públicos que foram transformados em espaços de lazer”, frisou.

O Programa é realizado por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Sercomtel Iluminação, secretarias municipais do Ambiente (SEMA), Obras e Pavimentação, Planejamento, Orçamento e Tecnologia, e Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Cortez reforçou que os trabalhos de recuperação dos espaços públicos continuam mesmo neste período de pandemia. “A Prefeitura está deixando as áreas prontas para serem utilizadas quando acabar a pandemia do coronavírus.”

Além destas benfeitorias, no início da semana, o prefeito Marcelo Belinati assinou as ordens de serviço de uma creche e de uma escola no Jardim Nova Esperança com previsão de atender mais de 400 alunos na região sul de Londrina. Os investimentos totalizam R$ 4,1 milhões.

