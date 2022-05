Município entrega reforma de CEI do conjunto Guilherme Pires na região leste

Instituição de ensino atende 84 alunos de zero a três anos, em período integral; local passou por uma reforma geral, com pintura, troca de piso, reconstrução do muro e de calçadas do entorno

A semana começou com muita alegria para as 84 crianças que estudam no Centro de Educação Infantil (CEI) Espaço Criança e seus familiares. Isso porque, o prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes entregaram oficialmente a reforma da creche, que fica na Rua Antônio Eleutério Naves, 156, no Conjunto Guilherme Pires (zona leste).

O local recebeu pintura nova nos ambientes internos e externos, foi feita a troca dos pisos internos, do revestimento da cozinha e dos vasos sanitários. As telhas que estavam quebradas também foram trocadas. Além disso, em janeiro deste ano, quando começaram as obras, havia uma parte do muro da unidade escolar que estava quebrado devido um temporal forte que o derrubou, o que foi reconstruído. A calçada do entorno da unidade também foi construída.

A Sociedade Beneficente Nossa Esperança é a mantenedora da entidade e recebe mensalmente R$ 45.873,70 da Prefeitura de Londrina para manter os serviços. Segundo o prefeito, ela e outras organizações não governamentais e instituições religiosas são parceiras de longa data da Prefeitura de Londrina, principalmente na manutenção da educação infantil. “Em Londrina temos um modelo diferenciado, que são as creches próprias da Prefeitura e as filantrópicas, que são instituições como igrejas e as organizações não governamentais, que ao longo dos anos tinham muitas dificuldades para se manterem. Desde quando entramos na Prefeitura, estamos trabalhando no sentido de darmos as mesmas condições para as creches municipais e às filantrópicas, fornecendo merenda, uniformes e, agora, recursos para reforma do prédio, do telhado, do encanamento, da pintura, o que muitas não tinham condições de fazer”, explicou Marcelo.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, lembrou que a entidade recebeu R$ 150 mil para obras, sendo a TC Matias Obras, a empresa vencedora da pesquisa de preço pública, cujo aviso de recebimento de proposta foi publicado no Jornal Oficial do Município. “Essa instituição recebeu cerca de R$ 150 mil de acordo com o número de alunos matriculados, onde eles fizeram toda a troca de piso, de telhado e a pintura completa, o que era um anseio antigo da instituição. Agora, em pouco tempo e dentro do prazo, eles apresentaram todos os orçamentos e fizeram todos os trâmites, o que possibilitou entregarmos a revitalização da creche hoje”, disse.

O Centro de Educação Infantil Espaço Criança atende 84 alunos, no período integral, do C1 ao C3, ou seja, crianças de zero a três anos de idade. Segundo a diretora do CEI Espaço Criança, Cleuza Monteiro da Silva Oliveira, o recurso financeiro destinado para a obra fez muita diferença. “Nossa creche, por ser filantrópica, é carente de muita coisa e nós estávamos precisando dessa reforma. Isso tudo foi para as nossas crianças, que estavam precisando de um local mais aconchegante e mais colorido e elas merecem. Esse dinheiro chegou em boa hora”, contou a diretora do CEI Espaço Criança, Cleuza Monteiro da Silva Oliveira.

A deputada federal, Luísa Canziani, esteve na entrega das obras e lembrou da importância da educação na primeira infância. “O período da primeira infância é fundamental para o desenvolvimento de uma pessoa. Todos os estímulos que damos para uma criança nessa etapa da vida vai fazer a diferença no caráter e na personalidade dela, por isso que esse período é tão fundamental para a formação da cidadania e da vida coletiva e a nossa alegria e satisfação em ver esse sonho de reforma do CEI realizado”, disse Canziani.

Essa unidade educacional é a quarta creche filantrópica entregue oficialmente após as reformas. A primeira foi o Centro de Educação Infantil (CEI) Maria Esther Leite Junqueira, em março deste ano; seguida pelo Centro de Educação Infantil (CEI) Irmãs de Betânia, em 16 de maio, e pelo Centro de Educação Infantil (CEI) Betânia, que foi em 23 de maio. Ao todo, 58 CEIs filantrópicos conveniados com a Prefeitura de Londrina serão reformados. Eles fazem parte do pacote de R$ 8 milhões de investimentos, em que o valor do repasse varia de acordo com a capacidade de atendimento das unidades de educação, por isso aquelas que têm até 50 alunos matriculados recebem R$ 100 mil. Já as creches com 51 a 150 crianças recebem R$ 150 mil e para aquelas com mais de 151 estudantes foi destinado R$ 200 mil. Esse pacote de reformas foi anunciado pelo prefeito Marcelo Belinati, em dezembro de 2021.

O pastor José Devanir deu uma benção no local e, além dele, estiveram presentes na solenidade o presidente da Sociedade Beneficente Nossa Esperança, Luiz Prazeres; o líder da comunidade e membro do conselho do CEI, Geraldino Batista; o vice-prefeito, João Mendonça, o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni e os vereadores Jairo Tamura; Sônia Gimenez e Flávia Cabral, além da população do entorno e funcionários da instituição de ensino.

NCPML