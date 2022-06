Município entrega reforma do CEI Nossa Senhora do Carmo na região sul

Espaço recebeu R$ 150 mil da Prefeitura de Londrina para arrumar toda a estrutura que estava danificada devido ao tempo de uso; essa foi a primeira reforma feita em 35 anos de existência da creche

Na próxima segunda-feira (6), às 9h, a Prefeitura de Londrina vai entregar as obras de reforma do Centro de Educação Infantil (CEI) Nossa Senhora do Carmo, que fica na Rua Flor dos Alpes, 440, no Ouro Branco (zona sul). O prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, vão até o local.

A unidade de educação infantil filantrópica recebeu R$ 150 mil da Prefeitura de Londrina para realizar as obras de melhoria do espaço. Com isso foi possível fazer uma grande reforma desde a parte não visível, como na tubulação de água e esgoto, até a parte da fachada.

O local foi pintado interna e externamente; foi instalado um sombrite na área externa permitindo, agora, que as crianças possam brincar sem sofrer com o sol forte; todas as janelas que estavam deterioradas e as portas quebradas foram substituídas por novas; foi instalado porcelanato no lugar do antigo piso, que estava solto e danificado; foi instalado um portão elétrico; foram trocadas as cubas das pias da cozinha e as utilizadas pelas crianças para lavarem as mãos; a tubulação dos banheiros e da cozinha (que entupiam com frequência devido aos 35 anos de uso sem reforma) também foi trocada; e foram instalados granitos nos banheiros e na cozinha para garantir maior tempo de uso das bancadas.

Segundo a diretora da creche, Cristina Santos de Lima, essa foi a primeira reforma que a unidade de educação filantrópica pôde fazer desde 1987, quando foi inaugurada. “Nós priorizamos o conforto das crianças, por isso fizemos muita coisa dentro da creche. Estou na direção há 12 anos e, nesse tempo, a pia da cozinha caiu muitas vezes inclusive na mesma semana em que começamos a reforma. Ela era antiga e não estava mais adiantando mandar colar toda vez que ela caia. Além disso, na parte da frente do CEI temos quatro banheiros, sendo que dois deles estavam interditados há anos, porque viviam entupidos por causa da tubulação velha. Sozinhos nós não dávamos conta de fazer uma obra desse tamanho. Então, esse dinheiro ajudou a melhorar muito a nossa creche e dar mais conforto para nossas crianças”, contou a diretora.

Além dessas melhorias, nos próximos dias, os funcionários e pais dos alunos farão um mutirão para pintar o piso externo do CEI e, num futuro próximo, deve ser instalado um gradil no local. Ao todo, 105 crianças de 1 a 3 anos de idade estão matriculadas nessa instituição e estudam em período integral. Para tanto, a Prefeitura de Londrina mensalmente R$ 53.362,88, que somados chegam a R$ 681.559,08 por ano. A empresa responsável pelos trabalhos foi a GSB-Reformas e Construção, que venceu a pesquisa de preço pública, cujo aviso de recebimento de proposta foi publicado no Jornal Oficial do Município.

A unidade educacional é a sétima creche filantrópica entregue oficialmente após as reformas. A primeira foi o Centro de Educação Infantil Maria Esther Leite Junqueira, em março deste ano; seguida pelo Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia (em 16 de maio); pelo Centro de Educação Infantil Betânia (em 23 de maio), pelo Centro de Educação Infantil Espaço Criança (em 30 de maio) e pelo Centro de Educação Infantil Lindalva Silva Bassetto (em 1º de junho) e pela CEI Haydee Colli Monteiro (em 2 de junho de 2022).

Creches em reforma – Ao todo, mais de 50 filantrópicos conveniadas à Prefeitura de Londrina serão reformadas. Eles fazem parte do pacote de R$ 8 milhões de investimentos, em que o valor do repasse varia de acordo com a capacidade de atendimento das unidades de educação, por isso aquelas que têm até 50 alunos matriculados recebem R$ 100 mil. Já as creches com 51 a 150 crianças recebem R$ 150 mil e para aquelas com mais de 151 estudantes foi destinado R$ 200 mil. Esse pacote de reformas foi anunciado pelo prefeito Marcelo Belinati, em dezembro de 2021.

NCPML