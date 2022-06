Município entrega reforma do CMEI Haydee Colli Monteiro nesta quinta-feira (02)

Espaço foi reconstruído com os R$ 150 mil destinados pela Prefeitura de Londrina; ao todo, 65 crianças foram beneficiadas com as obras

Nesta quinta-feira (2), às 14h30, o prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Pashoal de Moraes, vão entregar a reforma do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Haydee Colli Monteiro, que fica na Rua Plutão, 245, no Jardim do Sol.

O local passou por uma transformação e como explicou a diretora do CMEI, Rosivane Aparecida Bossa, ele foi reconstruído. Isso porque, o prédio original foi erguido em 1972 e doado pelos rotarianos, mas as paredes eram feitas de gesso acartonado. Com os R$ 150 mil destinados pela Prefeitura de Londrina para a mantenedora da creche filantrópica, a Associação de Pais e Amigos de Portadores da Síndrome de Down (Aps-Down), foi possível construir as salas de alvenaria.

Além disso, todas as paredes internas e externas receberam pintura nova, os banheiros das crianças e dos funcionários foram reformados e foi colocado revestimento nas paredes externas e na área do parquinho, para que os pequenos pudessem pintar e brincar sem estragar o espaço. “Derrubamos as antigas paredes e construímos tudo de novo. A nossa foi a primeira creche a começar a reforma e estamos entregando agora porque realmente tivemos muito trabalho. Há sete anos trabalho aqui e sempre falei que queria ver esse lugar clarinho e bonito. Quem vier aqui, agora vai ver como ficou tudo muito bonito, aconchegante para as crianças e para os funcionários. É um novo lugar”, contou Bossa.

Ao todo, estão matriculados no CMEI Haydee Colli Monteiro 65 crianças de 4 meses a 3 anos de idade, que estudam em período integral. Essa foi a primeira grande reforma que o espaço recebeu desde sua inauguração, na década de 1970. Ao todo, a Aps-Down recebe mensalmente da Prefeitura um repasse de R$ 41.294,75, que em um ano somam R$ 526.453,01 para manter o funcionamento do espaço. A empresa responsável pelas obras foi a Horizonte Reformas e Construções em Geral Ltda, vencedora da pesquisa de preço publicada no Jornal Oficial do Município.

Essa unidade educacional será a sexta creche filantrópica entregue oficialmente após as reformas. A primeira foi o Centro de Educação Infantil Maria Esther Leite Junqueira, em março deste ano; seguida pelo Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia (em 16 de maio); pelo Centro de Educação Infantil Betânia (em 23 de maio), pelo Centro de Educação Infantil Espaço Criança (em 30 de maio) e pelo Centro de Educação Infantil Lindalva Silva Bassetto (em 1º de junho).

Ao todo, 58 CEIs filantrópicos conveniados com a Prefeitura de Londrina serão reformados. Eles fazem parte do pacote de R$ 8 milhões de investimentos, em que o valor do repasse varia de acordo com a capacidade de atendimento das unidades de educação, por isso aquelas que têm até 50 alunos matriculados recebem R$ 100 mil. Já as creches com 51 a 150 crianças recebem R$ 150 mil e para aquelas com mais de 151 estudantes foi destinado R$ 200 mil. Esse pacote de reformas foi anunciado pelo prefeito Marcelo Belinati, em dezembro de 2021.

NCPML