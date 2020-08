Município entrega revitalização da praça Sete de Setembro

Espaço recebeu diversas melhorias para oferecer mais comodidade e segurança aos frequentadores e moradores do entorno

Uma das áreas públicas mais tradicionais do centro da cidade, a praça Sete de Setembro está com cara nova. Através da união de forças entre vários órgãos e secretarias da administração, a Prefeitura de Londrina revitalizou o espaço para oferecer mais conforto e segurança aos frequentadores. As obras de reforma, concluídas recentemente, serão entregues pelo prefeito Marcelo Belinati nesta sexta-feira (7), às 17 horas.

Além da recuperação de bancos, mesas e lixeiras, no local foi feita a implantação de 14 pontos LED. As luminárias – mais eficientes e econômicas que as convencionais – contam com a chamada “telegestão”, tecnologia que permite o controle, a distância, das lâmpadas acesas ou apagadas.

A praça também recebeu limpeza completa, plantio de grama, poda de árvores, restauração de calçadas e pintura de meio-fio. Já as ruas do entorno ganharam nova sinalização viária, garantindo mais fluidez no trânsito e proteção aos pedestres e motoristas que circulam pela região.

A iniciativa compõe o Programa Municipal de Revitalização de Praças e Espaços Públicos que, de 2018 para cá, contemplou mais de 270 localidades nos perímetros urbano e rural de Londrina. Executada por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), das secretarias de Obras e Pavimentação e do Ambiente, da Sercomtel Iluminação e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), a ação tem por objetivo o incentivo à prática de atividades física e o aumento da qualidade de vida da população.

Danylo Alvares/CMTU