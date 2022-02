Município informa o funcionamento dos serviços municipais durante o Carnaval

Foi decretado ponto facultativo para secretarias e órgãos municipais na segunda, 28 de fevereiro, e terça-feira, 1º de março; serviços de urgência e emergência atenderão normalmente

A Prefeitura de Londrina informa como será o funcionamento dos serviços municipais na próxima semana, durante o Carnaval. De acordo com o decreto nº 162, publicado no Jornal Oficial nº 4.565, no dia 17 de fevereiro, foi considerado ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda (28) e terça-feira, 1º de março.

Com isso, neste período não haverá atendimento ao público na sede administrativa da Prefeitura e nas demais repartições municipais, incluindo as autarquias e fundações. Os órgãos que prestam serviços essenciais deverão escalar os servidores para que não ocorra interrupção e não comprometer a qualidade do serviço.

Saúde – As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Sabará e do Jardim do Sol, o PA do Jardim Leonor, assim como o Pronto Atendimento Infantil (PAI) estarão funcionando 24 horas por dia. As unidades de referência para os casos de Covid-19, nestes dias, são a UPA Sabará e o PA do Leonor.

O atendimento também ocorrerá normalmente no plantão do CAPS III, Maternidade Municipal Lucilla Balallai e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU). O Pronto Atendimento (PA) do Jardim Maria Cecília (18h) abrirá das 7h à 1h, enquanto o PA do União da Vitória (16h) atenderá das 7h às 23h.

De sábado (26) a terça-feira (1º), ficarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção das que atendem a vacinação contra a Covid-19. Também não abrirão o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica Municipal, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I e o CAPS AD. O funcionamento retoma normalmente na quarta-feira (2).

Vacinação Covid-19 – No sábado (26), a vacinação para adultos será realizada nas UBSs do Jardim Alvorada, do Eldorado, do Jardim do Sol e do Ouro Branco, das 7h às 19h. E para as crianças de 5 a 11 anos, a aplicação de doses será feita no Centro de Imunização da Zona Norte, no mesmo horário. As salas de vacinação não abrirão no domingo (27) nem na terça-feira (1º); e o funcionamento na segunda-feira (28) ainda não foi definido.

Defesa Social – O trabalho operacional da Guarda Municipal de Londrina (GML) funcionará normalmente em todo o período. A equipe continuará fazendo o patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.

O trabalho da GML também inclui o videomonitoramento e fiscalização de estabelecimentos suspeitos de descumprir os decretos municipais que regulam o funcionamento de comércio, indústrias e outros segmentos. Todos estes serviços operacionais funcionam 24 horas por dia. A comunidade pode fazer denúncias e registrar ocorrências junto a GML, por meio dos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).

ACESF – O atendimento funerário da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) segue normalmente, todos os dias da semana, incluindo feriados, sábados e domingos. Somente a equipe administrativa não terá expediente nestes dias.

Políticas para as Mulheres – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM) estará fechada nos dias de ponto facultativo, com exceção do plantão do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CAM), que funciona 24 horas.

As mulheres que tenham sofrido ameaças de morte relacionadas à violência doméstica e familiar, durante esse período, e que não possuam outro local para abrigo, devem se dirigir à Central de Flagrantes do 2º Distrito Policial (DP), que fica na Avenida Santos Dumont, 422. A equipe do 2º DP fará o contato com os técnicos do CAM, para o encaminhamento das vítimas.

Agricultura – O Restaurante Popular de Londrina funcionará normalmente na segunda (28), das 11h às 14h, mas fechará na terça-feira (1º). O espaço fica localizado na rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central. Os atendimentos administrativos da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento cumprem o funcionamento geral da Prefeitura para o carnaval, retornando apenas na quarta-feira (2).

Assistência Social – O Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) funcionará das 9h às 15h, nos dias de ponto facultativo, pelo telefone (43) 99991-4568. Os Conselhos Tutelares, de todas as regiões de Londrina, atenderão em plantão de 24 horas. É possível contatá-los por meio do telefone (43) 99991-6752.

Trabalho, Emprego e Renda – A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) está com todos os serviços disponíveis pela internet, inclusive para acesso no Carnaval. O atendimento presencial retoma normalmente na quarta-feira (2), por meio de agendamento pelo site www.londrina.pr.gov.br/trabalho. A SMTER funciona das 8h às 14h e a agenda semanal é aberta todas as quintas-feiras, às 8h.

Procon – O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD) estará fechado nestes dias. Cidadãos que precisem de informações ou que desejem fazer uma denúncia ou reclamação podem enviar um e-mail para procon@londrina.pr.gov.br. Na quarta-feira (2), o expediência acontecerá normalmente, das 9 às 15h.

Fazenda – A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda não terá expediente na segunda (28) e terça-feira (1º). O funcionamento presencial retorna na quarta-feira (2), das 9h às 18h. É obrigatório realizar o agendamento prévio on-line no portal da Prefeitura, ou por meio do número telefônico 3372-4424. Outra forma de contato são os endereços de e-mail prontoatendimento@londrina.pr.gov.br e cobranca@londrina.pr.gov.br. O sistema on-line da Fazenda disponibiliza diversos serviços, incluindo a negociação e parcelamento de débitos de IPTU, ISS e outras dívidas e taxas municipais.

Cultura – As bibliotecas municipais estarão fechadas nestes dias. O atendimento será retomado na quarta-feira (2). A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, no centro, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. A Biblioteca Eugênia Monfranati, situada na região sul, atende de segunda a sexta, das 8 às 17h. A Biblioteca Infantil, das 12h às 18h, também durante a semana, e as demais bibliotecas (Padre Adelino de Carli e Lupércio Luppi), das 8h às 14h.

CMTU – Os setores administrativo e de atendimento ao público, da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), irão funcionar normalmente entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, período em que se comemora o Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas. Também os serviços de rua, como as atividades de fiscalização do tráfego e de sinalização viária, serão desenvolvidos sem alterações.

Os trabalhos de capina do mato, varrição, conservação de lagos, lavagem de pisos e outras ações de limpeza e manutenção serão executados sem interrupções. A coleta do lixo será feita regularmente, enquanto o recolhimento dos resíduos recicláveis terá algumas mudanças. Isso porque a cooperativa Cooper Região irá adiantar o expediente de terça-feira (1º) para segunda, a Coocepeve fará a compensação na quarta (2) e as demais não terão recesso.

No sábado (26) e domingo (27) que antecedem o Carnaval, o transporte coletivo irá operar com a tabela de horários referente a estes dias da semana. Entre segunda (28) e quarta (2) as partidas ocorrerão com a escala dos dias úteis, sendo que, na terça-feira (1°), haverá redução de frota nas linhas que atendem a escolas e universidades.

Administrado pela CMTU, o Terminal Rodoviário de Londrina irá operar como de costume. O mesmo está previsto para as feiras livres, feiras da lua, feiras gastronômicas e os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, que abrirão das 8h às 17h. Solicitações, queixas e denúncias da população serão atendidas pelo telefone (43) 3379-7900. O site cmtu.londrina.pr.gov.br também continuará disponível para a mesma finalidade.

Dayane Albuquerque e Danylo Alvares/NCPML