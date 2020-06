Município inicia construção de creche e escola na região sul

Ao todo, mais de 400 crianças serão atendidas, do berçário até o 5º ano, no Jardim Nova Esperança

Com investimento de R$ 4,1 milhões e previsão para atender mais de 400 alunos na região sul de Londrina, duas novas unidades escolares serão instaladas nos Jardins Nova Esperança e Buriti, que ganharão, respectivamente, uma creche e uma escola. Ontem (29), o prefeito Marcelo Belinati, a secretária Municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, e o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Alberto Verçosa Silva, visitaram os locais onde serão edificadas as unidades escolares.

De acordo com Marcelo, no momento, não há uma creche municipal onde as crianças de zero a 3 anos possam estudar no bairro. “O Nova Esperança é o último bairro da região sul, na ponta da cidade. É uma região carente dessas estruturas. Hoje, as crianças daqui têm que ser transportadas até o CAIC Zumbi dos Palmares, no União da Vitória, ao custo de aproximadamente R$ 50 mil por mês. É uma grande conquista para a população da região e um trabalho muito importante que a Prefeitura fará”, explicou o prefeito.

Creche

A primeira visita foi no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nova Esperança, que ficará na Rua Sebastião Pedroso de Moraes, s/n. O espaço terá capacidade para atender até 108 alunos em período integral, de zero a 5 anos, da Educação Infantil, trazendo benefício à comunidade que almeja isso há muito tempo.

A construção segue o padrão de modelo já inaugurado em outras regiões. Edificado em um terreno com 4.275,29 m², o espaço contará com cinco salas de aula, berçário, fraldário, solário, sala de direção, supervisão, sala de professores, cozinha, refeitório, pátio coberto, área de serviço e estacionamento. “O mais difícil para os alunos é sempre ter que pegar ônibus para ir à escola. O ideal é que eles fiquem próximos de casa, para que se precisar de reforço à tarde ou participarem de festas escolares e eventos da educação, eles possam ir, porque estarão sempre perto da escola”, acrescentou a secretária de Educação.

Para a presidente do bairro, Marilza da Luz Rodriguez, a assinatura e início das obras são considerados uma vitória para todos, visto que, há muitos anos, os moradores pedem por isso. “Faz uns 20 anos que fazemos o requerimento diversas vezes. Vejo as dificuldades das mães daqui, que precisam mandar os filhos de ônibus e tem vezes que elas não têm dinheiro para isso. Faço isso, porque amo meu bairro e só tenho a agradecer ao prefeito por nos escutar e vir aqui nos atender com a creche, com o parquinho para as crianças e com a nossa academia ali em cima. Esse é um ano de vitórias para nosso bairro”, disse a presidente do Jardim Nova Esperança.

O investimento para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil é de R$ 1.712.850,81 e a empresa responsável pelo serviço, vencedora do processo licitatório, é a empresa CBENG Engenharia e Construção Civil LTDA. A previsão de entrega é julho de 2021.

Escola

Na sequência, as autoridades seguiram para as obras que estão em andamento na Escola Municipal do Jardim Buriti, na Rua João Ramos, s/n, ao lado do Jardim Nova Esperança. A unidade escolar terá capacidade de atendimento para 296 alunos em período parcial, entre Ensino Fundamental I e Educação Infantil, abrangendo turmas do P4 ao 5º ano.

O prédio contará com uma estrutura completa, que inclui seis salas de aula, sendo duas para educação infantil, uma biblioteca, sanitários e conjunto de acessibilidade, salas de professores e funcionários, além de áreas administrativas e de serviços. Para isso, ela está sendo construída em um terreno de 4.275 m² e executada com aplicação de R$ 2.430.000,00, oriundos de obra de contrapartida municipal, por meio de caucionamento realizado por uma empresa responsável por empreendimento construído no bairro Buriti. A entrega está prevista para julho de 2021. A empresa responsável pela execução das obras é a Buriti Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Ana Paula Hedler, Renan Olivera e Dayane Albuquerque/NCPML