Município já negociou quase R$ 239 milhões por meio do IPTU 2022

Carnês do segundo lote do tributo vencem nesta sexta-feira (18); quem optar por fazer o pagamento à vista terá desconto, no mínimo, de 10%

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) divulgou, ontem (16), que o Município já negociou R$ 238.922.640,80 referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2022. O montante é 14,35% superior ao valor negociado na mesma época, em 2021, que foi de R$ 208.932.234,10 milhões.

Até o momento, o Município arrecadou, deduzidos os descontos, R$ 176.716.772,07. Ao todo, 99.729 contribuintes do lote com vencimento em 28 de janeiro realizaram seus pagamentos à vista, número 9,41% superior à quantidade de quitações em parcela única feitas no mesmo período em 2021, correspondente a 91.149 cidadãos. Além deles, 8.797 cidadãos anteciparam o pagamento dos débitos do segundo lote, cuja data-limite é esta sexta-feira (18).

Dos 27.551 munícipes que optaram pelo parcelamento, 9.767 estavam no primeiro lote e 17.784 são referentes ao segundo. No total, o valor negociado por essas pessoas é de R$ 37.007.952,46.

Foram enviados aos contribuintes 131.975 carnês relativos ao segundo lote do tributo, que vence nesta sexta-feira (18). Anteriormente, 124.675 boletos, com data-limite para o pagamento em 28 de janeiro, haviam sido entregues.

O secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, destacou que os cidadãos que optarem por fazer o pagamento à vista terão um desconto mínimo de 10% no valor do IPTU. “Esse benefício é cumulativo, na proporção de 1% ao ano para cada pagamento feito à vista. Por isso, quem vem adotando essa prática desde o ano de 2018, data em que o Programa Bom Pagador se iniciou, já tem direito a um desconto de 14%, que é a redução máxima”, afirmou Perez.

Nova forma de pagamento – Desde a última segunda-feira (14), a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) disponibiliza o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), uma nova alternativa para o pagamento do IPTU. Para utilizar o novo recurso, basta acessar o portal da Prefeitura de Londrina, clicar na aba “IPTU 2022”, preencher o formulário e, em seguida, selecionar a opção “DAM”.

Os cidadãos que possuem contas no Itaú e Banco do Brasil e optarem pela nova ferramenta podem gerar uma guia pagável nos aplicativos de seus bancos. Para quem preferir, permanece disponível a opção pelo boleto registrado. Clique aqui para saber mais sobre o novo recurso.

NCPML