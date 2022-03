Município lança processo licitatório para reconstrução do Terminal Acapulco

Mais de R$ 17 milhões serão investidos para reconstruir mais um terminal urbano em Londrina; licitação compreende também a duplicação de um trecho da marginal da PR-445 próximo ao terminal

A Prefeitura de Londrina abriu ontem (29) edital de licitação para contratar as obras de reconstrução do Terminal Urbano Acapulco, localizado no Jardim Acapulco, região sul da cidade. Este equipamento público será erguido do zero, ganhando nova estrutura mais ampla, moderna, acessível, segura e confortável aos milhares usuários do transporte público que passam diariamente pelo local. O valor máximo do edital é de R$ 17.195.720,93 e o certame ocorre por concorrência no formato de menor preço (nº 008/2022).

A íntegra do processo licitatório pode ser acessada na área de Licitações do portal do Município. A publicação também está disponível no Jornal Oficial do Município, edição nº 4.598. Já pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) o número de identificação é 19.008.042183/2022-11 . A abertura dos envelopes com as propostas das empreiteiras participantes será feita no dia 3 de maio.

Após a fase de seleção, e posterior assinatura da ordem de serviço, o prazo para entrega das obras será de 11 meses corridos. O Terminal Urbano Acapulco fica situado na avenida Chepli Tanus Daher, s/n. Para permitir as novas instalações, a atual estrutura precisará ser demolida e um terminal provisório será criado para que os ônibus atendidos nessa abrangência de Londrina continuem circulando, sem causar prejuízos à população.

O secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, lembrou que, paralelamente ao lançamento deste edital, também está em andamento o processo de licitação referente à reconstrução do Terminal Ouro Verde. As ações compõem um pacote de obras da Prefeitura para a renovação completa dos terminais de Londrina. “Dentro dessa iniciativa, já foram entregues os terminais reconstruídos do Vivi Xavier e do Milton Gavetti, na região norte. Agora, mais dois terminais urbanos serão renovados, mesclando recursos próprios e federais. Com isso, nossa expectativa é completar, até o final do primeiro trimestre de 2023, estes quatro terminais de bairro recuperados pela Prefeitura”, disse.

Os serviços dessa obra compreendem intervenções de infra e supra estruturas, contemplando construção e adaptações no sistema de drenagem, paredes e painéis, esquadrias e vidros, cobertura metálica, revestimentos em paredes e tetos, impermeabilização e isolamento acústico, revestimento de pisos internos e pavimentação externa. Também serão executados trabalhos de pintura geral do terminal, instalações elétricas e hidráulicas, ar-condicionado e limpeza, entre outras ações. O piso interno será concretado e mais forte para suportar ônibus de maior porte, sendo mais adequado e resistentes a altas temperaturas e ao desgaste natural no decorrer dos anos.

O terminal será ampliado em quase duas vezes, passando de 1.724,50 m² para um total de 3.488,35 m² após as obras. O terreno tem área total de cerca de 8,5 mil m². Os espaços onde os veículos transitam serão ampliados também, facilitando o fluxo dos ônibus. Pontos de embarque e desembarque de passageiros também serão readequados.

No piso térreo, além das plataformas, haverá piso tátil, escadas e rampas acessíveis, guarda-corpos, bancos com encosto, guaritas de bilheterias, bicicletário e vestiários. Ainda terá áreas de circulação, hall, sanitários acessíveis e fraldário. O espaço contará também com paraciclo e lixeiras. E um piso superior comportará áreas administrativas dotadas de salas, copa e lavabos. As obras ainda contemplam iluminação, sinalização, sistemas de voz, telefônico e de câmeras de monitoramento. Na área externa haverá novas calçadas com piso tátil, muros de divisa e grades, além de plantio de árvores no entorno.

Duplicação de trecho da marginal da PR-445

O pacote de obras ainda inclui a duplicação de um trecho da via marginal da PR-445, no ponto localizado entre a avenida Dez de Dezembro, avenida Eurico Gaspar Dutra e avenida Chepli Tanus Daher. O projeto prevê também recapeamento asfáltico e adequações no entorno do terminal. Todo o planejamento e a execução das obras irão ocorrer de forma incorporada ao modelo de transporte coletivo do Sistema BHLS (Superbus).

Recursos

Do montante total disponibilizado nesta licitação, R$ 11.136.583,56 são provenientes de recursos federais, R$ 677.714,42 de contrapartida municipal, além de mais R$ 5.381.422,95, também de recursos próprios da Prefeitura, para a duplicação de trecho da marginal da PR-445.

NCPML