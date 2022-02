Município lança processo licitatório para reforma do Terminal Urbano Central

Valor máximo estimado é de quase R$ 4,3 milhões; projeto prevê a recuperação e manutenção de diversos ambientes e instalações do Terminal

O Terminal Central de Londrina deve passar por trabalhos de revitalização, em breve, recebendo uma série de melhorias estruturais e de manutenção. Para isto, a Prefeitura de Londrina está com licitação aberta às empresas interessadas em executar os serviços, que visam tornar este espaço de intensa circulação diária mais seguro, confortável e acessível aos usuários e trabalhadores do transporte público coletivo. O valor máximo orçado é de R$ R$ 4.290.123,33 e o processo licitatório será na modalidade de concorrência, no segmento de menor preço.

A abertura dos envelopes contendo as propostas das concorrentes está agendada para o dia 23 de março, às 13h, na Sala de Licitações da sede da Prefeitura. A publicação do aviso de licitação (nº 004/2022) foi feita, na última quarta-feira (16), pelo Jornal Oficial do Município, edição nº 4.564. Todas as informações relacionadas ao certame, bem como sobre os projetos de reforma, estão disponíveis na página de Licitações do portal da Prefeitura.

O recurso para promover a reforma do Terminal Central é proveniente do Ministério do Desenvolvimento Regional, totalizando R$ 3.820.000,00, viabilizados com articulação do deputado federal Filipe Barros. E o restante do investimento vem de contrapartida municipal no valor de R$ 470.123,33

Com circulação de milhares de pessoas por dia, o Terminal Central, aberto em 1988, necessita de melhorias em vários pontos do equipamento público. Dessa forma, o objetivo da Prefeitura é promover manutenções corretivas e preventivas, com foco prioritário nas áreas que estão mais degradadas e em situação precária.

Entre os serviços principais estão a substituição de elevador e escadas rolantes, adequações em ambientes e instalações, incluindo trabalhos de drenagem, troca de portas, corrimãos, esquadrias e janelas, revisão e manutenção elétrica e hidráulica, pintura geral e na parte inferior, recuperação de pisos, paredes e bancos. O pacote ainda contempla a renovação dos sanitários, revestimentos e da iluminação do terminal como um todo.

A reforma está planejada para ser feita por etapas, sendo que não haverá a necessidade de se montar um terminal provisório para receber os passageiros durante a execução dos serviços.

O secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, informou que será feita uma ampla divulgação do edital de licitação junto às empresas do segmento, em especial para as empresas locais, por meio do Programa Compra Londrina. “Trata-se de uma oportunidade de negócios que também gera benefícios econômicos ao Município. Nossa intenção é cumprir o cronograma e entregar as melhorias no Terminal Central o mais rapidamente possível à população, sendo este um equipamento público de grande importância para milhares de pessoas”, declarou.

