Município leva alegria e diversão com o Projeto Estações no domingo (1º) no Cafezal

Mais uma edição do Projeto Estações – Movimenta Londrina, será realizada neste domingo (1º), a partir das 14h, desta vez para a comunidade da região sul, na Rua Mauro Bergonse, no Conjunto Cafezal. Shows musicais, aulas de dança, distribuição de mudas de plantas, informações sobres os serviços municipais, estão na programação do evento, que terá diversas atividades de lazer para o público de todas as idades, de crianças a idosos.

O objetivo da iniciativa é ocupar os espaços públicos pelas famílias, por meio da promoção de atividades de lazer, esporte e saúde, por isso a intenção é realizá-la em todas regiões da cidade. A realização é da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), e conta com apoio de diferentes órgãos municipais e parceiros.

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, enfatizou que o projeto promove interação entre as famílias e aproxima a comunidade de atividades físicas. “Leva esporte e movimento para a população, o que é muito importante para promoção da saúde das pessoas, além de agregar informações, por meio das secretarias que levam seus serviços para o público”, disse.

Programação

O Projeto Estações montará um palpo especial para a realização de diversos shows, que acontecerão das 15h30 às 17h30. Estarão presentes os cantores Felipe Oliveira e Nixon Costa. Para quem gosta de dançar, haverá aulas de zumba e street dance, com as professoras Joana Arruda, Janaina Amarante e Carol Macário.

Além de se divertir, população também terá a oportunidade de se candidatar a uma vaga de emprego, pois a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) vai apresentar as oportunidades do Sistema Nacional de Empregos (Sine). Outra ação importante será a orientação sobre as endemias, como a dengue, por meio da equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O evento terá um espaço para recolhimento de lixo eletrônico.

As crianças também não ficarão de fora da programação, pois haverá recreação e apresentação de fantoches da Educação e da Saúde. Durante o dia, também será promovida Educação Ambiental, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), e Educação de Trânsito, com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).

Os idosos também terão diversos serviços à disposição durante o evento, através da Secretaria Municipal do Idoso (SMI), como: informações, orientações sobre a Carteira de Transporte Interestadual para pessoas idosas, inclusive com emissão do documento em formato digital às pessoas idosas que solicitarem e estiverem com os critérios completos; cadastro de idosos para atividades ofertadas pela SMI, como passeios, grupos de convivência, inclusão digital, atividade física, hip hop, oficinas de memória, pintura em tecido, entre outras.

A equipe da SMI estará com as listas para atender aos idosos e realizar os cadastros. Além disso, serão disponibilizados os materiais informativos da Secretaria do Idoso, sobre os serviços e direitos, como vagas de estacionamento, viagem interestadual, direitos do consumidor, centros de convivência e credencial de estacionamento.

NCPML