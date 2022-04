Município oferta curso de doces e salgados para festa voltado a mulheres

Capacitação é gratuita e será realizada presencialmente, na sede do Senac Norte, de segunda-feira (18) até 3 de maio; inscrições podem ser feitas pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Doces e Salgados para Festa, que será realizado presencialmente a partir de segunda-feira (18), até o dia 3 de maio. Conduzidas sempre das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, as atividades acontecerão no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Norte, localizado na Rua Cegonha, 100, Conjunto Habitacional Violim.

Voltada para mulheres acima de 18 anos, a iniciativa está com inscrições abertas até quinta-feira (14), e as interessadas devem se inscrever pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056. O curso faz parte do Programa de Qualificação Profissional, realizado pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER).

A capacitação será ministrada pela Instrutora de Gastronomia do Senac, Marcela Soares. Todos os insumos e utensílios necessários para realização do curso serão fornecidos pelo Senac e a carga horária total da ação será de 30 horas.

No conteúdo da capacitação, constam os seguintes tópicos: Higiene e apresentação pessoal; Higienização de utensílios, equipamentos e do ambiente de trabalho; Ingredientes utilizados no preparo de diferentes tipos de salgadinhos e docinhos; Tipos de massas e recheios; Conservação, armazenamento e prazo de validade; Tipos de embalagens.

A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, disse que o objetivo desta iniciativa é possibilitar que a mulher esteja apta, ao final do curso, para trabalhar com doces e salgados para festas. “É uma oportunidade de geração de renda, tendo em vista que esse é um dos ramos econômicos mais aquecidos, e que possibilita tanto um emprego formal na área como atividades de empreendedorismo”, frisou.

NCPML