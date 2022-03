Município oferta curso gratuito de manicure para mulheres

Capacitação será presencial, no Senac, mediante inscrição pelo WhatsApp (43) 99945-0056; as vagas são limitadas

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito e presencial de manicure, que será realizado por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Políticas para as Mulheres (SMPM) e de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercia (Senac). Podem participar mulheres com 18 anos ou mais, mediante inscrição por meio do Centro de Oficinas para Mulheres (COM), pelo WhatsApp (43) 99945-0056.

O curso será realizado na sede do Senac Centro, na Rua Raposo Tavares, 894, às segundas, terças e quintas, das 14h às 17h, no período de 4 de abril a 9 de maio. A carga horária é de 45 horas e as vagas são limitadas. Todo o material de uso durante o curso será fornecido pelo Senac.

A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, enfatizou que a qualificação profissional é fundamental para que as mulheres possam se inserir no mercado de trabalho, sendo a área da beleza uma das mais promissoras.

Segundo a psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, o curso faz parte do Programa de Qualificação profissional executado em parceria com a SMTER. “Por meio desta iniciativa estão sendo ofertados diversos cursos de qualificação profissional. O programa vai até junho, com outros cursos que serão abertos mensalmente, a fim de qualificar as mulheres para que elas possam entrar no mercado de trabalho”, contou.

Mês da Mulher

A iniciativa integra uma extensa programação da SMPM relativa ao Mês da Mulher, que inclui palestras, cursos, encontros, ações de sensibilização, transmissões ao vivo e debates. O objetivo é oportunizar espaços para a divulgação dos direitos da mulher e dos serviços ofertados pelo Município e por toda a rede de assistência e proteção às mulheres. A programação é alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

NCPML