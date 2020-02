Município presta contas do 3º quadrimestre de 2019 em audiências públicas

Serão repassados os dados de execução orçamentária da Prefeitura, sobre o Fundo Municipal de Saúde e também números do Orçamento Criança

A Prefeitura de Londrina realiza, amanhã (28), audiências públicas para prestar contas relativas ao 3º quadrimestre de 2019, tratando da execução orçamentária do exercício passado. Qualquer cidadão pode acompanhar as atividades, que irão ocorrer na Câmara Municipal, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145. Antes, a partir das 8 horas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apresentará dados e informações sobre o Fundo Municipal de Saúde, incluindo as receitas, despesas e ações desempenhadas no ano anterior.

Logo na sequência, às 10 horas, a Controladoria-Geral do Município, juntamente com as secretarias municipais de Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, disponibilizarão os números referentes ao que foi registrado pela Prefeitura no ano de 2019. A prestação abrange dados sobre receitas correntes, de capital, próprias e transferidas; a execução orçamentária das despesas; e a evolução dos principais índices constitucionais em áreas como Educação e Saúde, dentre outros resultados.

Na ocasião, também serão apresentados dados referentes ao Orçamento Criança, que é uma parte do orçamento municipal destinado a metas qualitativas e quantitativas de atendimento à criança e ao adolescente

As audiências públicas atendem ao que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.