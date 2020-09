Município realiza audiência virtual para prestar contas

Dados referentes ao orçamento previsto e executado pela Prefeitura e pela Câmara Municipal serão transmitidos pela internet

Na próxima quarta-feira (30), a partir das 13 horas, a Prefeitura de Londrina vai apresentar a prestação de contas dos meses de maio, junho, julho e agosto deste ano. A realização e a transmissão será pela internet, por meio das páginas das redes sociais da Câmara de Vereadores. Os interessados podem acessar a página da Câmara Municipal no Facebook (clique aqui) ou o canal no Youtube (clique aqui).

Durante a oportunidade, os técnicos da Controladoria-Geral do Município vão apresentar ao público o resultado orçamentário consolidado dos últimos quatro meses; a previsão e a arrecadação das receitas advindas dos recursos livres e vinculados; o comprometimento das receitas do Município, entre outros montantes importantes.

Além disso, durante a oportunidade os vereadores apresentarão a prestação de contas da Câmara Municipal, demonstrando os dados referentes às despesas e receitas, quantitativo de sessões legislativas realizadas, atendimentos e respostas dadas aos requerimentos feitos para os vereadores e investimentos.

Outro ponto relevante que ganha espaço nas audiências de prestação de contas é o Orçamento Criança. Este aborda a parte do orçamento municipal destinada ao cumprimento de metas qualitativas e quantitativas de atendimento à criança e ao adolescente em Londrina. Por isso, essas e as demais informações estarão disponíveis para a população, seguindo as normativas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

NCPML