Município realiza campanha referente ao Dia dos Pais

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) realizará uma campanha referente ao Dia dos Pais, data comemorativa que será celebrada no próximo domingo, dia 8 de agosto. Durante toda a semana serão publicados diversos posts, a fim de orientar e refletir sobre responsabilidade paterna e a sua influência nas relações familiares.

Até quinta-feira (5), as postagens serão feitas nas redes sociais da SMPM. Na sexta-feira (6), para fechar a campanha, será realizada uma live sobre masculinidade, às 14h, com a psicóloga Cíntia Helena dos Santos. O objetivo é falar a respeito dos vários padrões impostos socialmente ao homem e o quanto comportamentos nocivos de masculinidade prejudicam as relações familiares, principalmente no que concerne à educação dos filhos.

A secretária municipal da pasta, Liange Doy Fernandes, disse que a secretaria vai aproveitar a data comemorativa do Dia dos Pais para falar sobre a importância da responsabilidade paterna e sua influência nas relações familiares. “Sabemos que os comportamentos saudáveis refletem diretamente na educação dos filhos e repercute diretamente no futuro da sociedade de maneira geral. Por isso, estas campanhas nos possibilitam informar e orientar para colhermos uma sociedade mais saudável e livre de violência, principalmente a doméstica e familiar”, apontou.

A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, disse que muitas pessoas acreditam que a criação de um filho é uma tarefa que deve ser, em sua maioria, responsabilidade das mães. “Quando perguntados do porquê, as explicações são as mais variadas: uma questão biológica, ancestral, religiosa, entre outras. Esse tipo de pensamento leva a relações desiguais entre homens e mulheres. Na divisão de responsabilidades na criação dos filhos, a participação masculina é de suma importância, pois promove um ambiente mais saudável para a família”, ressaltou.

