Município realiza pré-conferência da mulher na região oeste

Interessados em participar não precisam se inscrever antecipadamente; assuntos colocados em pauta nesse encontro serão levados para a conferência municipal

Nesta quinta-feira (19), das 14h às 16h, a Prefeitura de Londrina e o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM) vão realizar uma pré-conferência sobre os direitos das mulheres de Londrina, para os moradores da região oeste. O encontro será na Associação de Moradores do Jardim Bandeirantes e Bairros Adjacentes (Sabbi), que fica na Rua Serra da Graciosa, 680, Jardim Bandeirantes. Não é preciso se inscrever antecipadamente para participar.

O intuito é abrir espaço para o debate acerca do controle social das políticas públicas para as mulheres no contexto da pandemia de Covid-19, que é o tema da X Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. Por isso, os assuntos colocados em pauta nesse encontro serão levados até a conferência municipal que será realizada no dia 11 de junho, das 8h às 12h30, no Auditório da Prefeitura, situado à Avenida Duque de Caxias, 635, 2º andar, Centro Cívico.

Ao todo, o Município realizará sete pré-conferências entre 10 de março e 2 de junho. “As pré-conferências são espaços de debate e oportunidades para a população falar suas necessidades, analisar como os serviços podem melhorar e o que está bom e que deve ser ampliado. Enfim, é o momento das pessoas trazerem suas ideias de políticas públicas, por isso batemos tanto na tecla da importância da participação das entidades ligadas à área e das pessoas interessadas no assunto”, afirmou a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes.

Além dos debates sobre a execução das políticas públicas para mulheres, este ano, haverá eleições para compor o CMDM. Sobre isso, a presidente do Conselho, Rosalina Batista, lembrou que é durante a conferência que se elegerão as 16 pessoas representantes da sociedade civil nos anos de 2022 a 2026. “Precisamos mobilizar a participação das entidades e dos que se interessam pelo assunto, porque muitos criticam o que vem sendo feito, mas quando têm um espaço de conversa para trazer a opinião e a sugestão, ou para apontar o que está faltando, não participam. Então, fica o convite para participarem das pré-conferências e da conferência”, convidou a presidente do CMDM.

Devem ser eleitos representantes da sociedade civil oriundos de organizações comunitárias femininas, movimentos de mulheres e movimentos feministas; e de associação ou conselho profissional, movimento estudantil, movimento de mulheres negras, de mulheres indígenas, de lésbicas, bissexuais, transexuais ou travestis, de mulheres do campo, sindicato de trabalhadores e entidades de ensino superior, assim como um representante de organizações representativas das pessoas com deficiência.

Cronograma das pré-conferências

19/05, das 14h às 16h – Associação de Moradores do Jardim Bandeirantes e Bairros Adjacentes (Sabbi), que fica na Rua Serra da Graciosa, 680, Jardim Bandeirantes, região oeste.

26/05, das 8h às 11h, para o poder público, no Auditório da Prefeitura – Avenida Duque de Caxias, 635, 2º andar.

02/06, das 18h30 às 20h30, transmissão on-line via Zoom aberta ao público. Essa é a única pré-conferência que necessita de inscrição prévia, feita por e-mail: conselho.mulher@londrina.pr.gov.br para o recebimento do link do evento.

11/06, das 8h às 12h30, X Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, no Auditório da Prefeitura – Avenida Duque de Caxias, 635, 2º andar.

NCPML