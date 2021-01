Município recebe propostas para Bosque Central e rua da Canoagem

Licitações serão abertas nos dias 13 e 29 de janeiro, respectivamente; até fevereiro, deve sair novo edital para reforma do Moringão

Para que Londrina prossiga com novas obras e projetos em andamento, a Prefeitura de Londrina terá diversas licitações em breve. Uma delas é a licitação para revitalizar o Bosque Central de Londrina “Marechal Cândido Rondon”. O preço máximo para esta obra é de R$ 2.545.328,55. A Tomada de Preços n° 16/2020 ocorre na próxima quarta-feira (13), às 9h. Até esta data e horário, as empresas interessadas podem apresentar dois envelopes lacrados, com propostas comerciais e os documentos de habilitação exigidos em edital.

O projeto urbanístico do Bosque Central foi desenvolvido por equipe técnica do IPPUL, conforme determinação do prefeito Marcelo Belinati. Os trabalhos tiveram como base várias reivindicações feitas pela comunidade e apresentadas em audiência pública. Também participou o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (COMPAC), na definição de diretrizes sob o ponto de vista do patrimônio histórico-cultural.

Dessa forma, a revitalização buscar preservar as características originais do espaço ocupado pelo Bosque Central. O projeto inclui áreas arborizadas, espaço para circulação de pedestres e conexão das Praças 7 de Setembro e 1º de Maio, mais iluminação na área central e nos caminhos, reforma da quadra poliesportiva, novos equipamentos para atividades físicas, e uma mini praça, entre outros serviços e melhorias.

Após concluir a licitação, firmar contrato com o Município e receber a ordem de serviço, a empresa vencedora terá prazo de 150 dias para execução dos trabalhos.

Rua da Canoagem

Outra licitação retomada pelo Município agora em janeiro será para obras de pavimentação e infraestrutura na Rua da Canoagem, localizada entre a avenida Senador Souza Naves e a barragem do Lago Igapó. A Concorrência n° 12/2020 será aberta no dia 29 de janeiro, às 9 horas, após recebimento das propostas e habilitação dos licitantes.

Os serviços a serem executados pela empresa contratada mediante licitação incluem recape asfáltico, implantação de calçada lateral em concreto alisado com piso tátil, em uma das laterais da pista, mais sinalização horizontal e vertical.

Para execução da obra, o Município lançou edital com valor máximo de R$ 337.041,71; sendo que o prazo de execução total é de 90 dias corridos. Com estas melhorias, haverá melhora significativa do trânsito na região, especialmente do fluxo de veículos oriundo da Souza Naves, facilitando a integração entre a área central e a região sul de Londrina.

As licitações para obras no Bosque Central e na rua da Canoagem já ocorreram em dezembro. Porém, foram republicadas mediante ausência de interessados. “Avaliamos os projetos, seus orçamentos, e concluímos que esses editais foram prejudicados por terem sido lançados em um período de recesso, que é o final do ano. Optamos por republicá-los sem alterações, dando nova oportunidade para que os interessados compareçam e concorram”, citou o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti.

Outra licitação que não registrou concorrentes foi da reforma do Ginásio de Esportes Professor Darci Cortês (Moringão), com abertura das propostas realizada na terça-feira (5). Com teto de R$5,6 milhões, a obra inclui execução de reforma completa no ginásio e sede da Fundação de Esportes de Londrina.

Com a segunda licitação do Moringão deserta, a Prefeitura fará a análise do edital, incluindo projetos e orçamento. “Uma das possibilidades é quanto ao valor, já que o levantamento de preços ocorreu na metade de 2020 e tivemos um ano atípico, com muita dificuldade para obter insumos da construção civil juntamente com aumento expressivo dos valores. E junto com a Obras e a FEL iremos discutir a razão do desinteresse para, até o início de fevereiro, relançarmos o edital para nova licitação”, explicou Cavazotti.

