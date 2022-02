Município solicita apoio de deputados para demandas da zona rural de Londrina

A intenção é buscar recursos para realizar novos investimentos e ações voltadas a recuperação e manutenção das estradas rurais e distritos da cidade

Ontem (11), o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, se reuniu em seu gabinete com os deputados estaduais Tercílio Turini e Luiz Cláudio Romanelli. Durante a visita, os representantes da Assembleia Legislativa do Paraná e o prefeito puderam dialogar sobre o atual panorama da gestão pública na cidade e no estado, passando por projetos, investimentos e desafios. Um dos objetivos principais foi tratar de possíveis soluções a serem viabilizadas para atender à zona rural de Londrina e seus distritos.

Nesse sentido, o prefeito Marcelo apontou algumas demandas que serão encaminhadas pelos deputados para que sejam debatidas junto ao governo estadual. Um dos assuntos levantados foi a recuperação de estradas rurais, dentre as quais a Estrada da Cegonha, via municipal da região sul que liga a Rodovia Álvaro Godoy à PR-445, muito acessada e que necessita de trabalho de recuperação. Outro ponto conversado foi a recuperação asfáltica da estrada entre Irerê e Paiquerê, além de outras ações que a Prefeitura pretende desenvolver para beneficiar os moradores da zona rural.

O prefeito Marcelo Belinati destacou que, neste momento, o objetivo é mostrar algumas das intenções de projetos aos deputados, o que permite maior força de interlocução com o Governo do Paraná. “São dois deputados muito atuantes e que representam a região de Londrina, por isso é importante alinhar com eles demandas que possam ser debatidas e viabilizadas em prol da cidade. Temos em pauta várias ações para a zona rural e estamos encaminhando por meio deste representantes alguns pedidos a serem levados para Curitiba. Queremos realizar novas melhorias, projetos e obras necessárias para atender essa área de Londrina”, afirmou.

Por sua vez, o deputado Tercílio Turini, que também é vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, lembrou que articulações importantes vem sendo feitas entre os diferentes poderes para trazer melhorias para Londrina. “Buscamos sempre dialogar e trabalhar com o governo estadual, debatendo várias situações e investimentos. Há uma semana, estivemos no lançamento da licitação do viaduto da PUC, obra importante que demandou muito trabalho para trazer esta solução viária a uma região que cresceu muito nos últimos anos. Recebemos hoje do prefeito Marcelo Belinati outros assuntos relevantes que vamos agora encaminhar ao governo. Os municípios não conseguem fazer tudo sozinhos e precisam de parcerias com as esferas estadual e federal, em busca de apoio e recursos para fazer seus investimentos. Há muito trabalho a ser feito e a reunião foi produtiva”, enfatizou.

Já o deputado Luiz Cláudio Romanelli, que é nascido em Londrina, demonstrou satisfação em receber as novas demandas e se colocou à disposição do Município para colaborar no levantamento de possíveis soluções. “Existe uma preocupação por parte do prefeito quanto a investimentos necessários para atender a zona rural, o que inclui trabalhos em estradas e rodovias que passam pelos distritos. É fundamental que essas vias sejam recuperadas para garantir mais segurança aos moradores e motoristas. Viemos aqui para ouvir sobre essas situações e entendê-las. Tivemos um diálogo positivo sobre o que é prioritário e vamos levar as propostas em diante. Fico muito feliz por estar aqui e sempre ressalto a capacidade de gestão e articulação do prefeito Marcelo, que vem realizando uma grande administração em Londrina, propiciando investimentos, obras em vários segmentos, um trabalho fiscal sério, fruto de planejamento com os pés no chão, transparência e firmeza”, disse.

Também participaram da reunião, no gabinete do prefeito Marcelo Belinati, o vice-prefeito de Londrina, João Mendonça e o líder comunitário Valdir do Santa Fé.