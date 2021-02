Mutirão Bota Fora contra a dengue percorre bairros da zona leste a partir de quarta-feira (3)

Equipes da Prefeitura estarão no conjunto Lindóia e Mister Thomas para recolher materiais descartados pelos moradores

Para impedir o avanço da dengue na cidade, a Prefeitura de Londrina realiza, amanhã (3), o Mutirão Bota Fora Unidos contra a Dengue, na região leste. Na ocasião, moradores dos bairros Mister Thomas e conjunto Lindóia poderão deixar, nas calçadas de suas residências, materiais e objetos que serão recolhidos para o descarte correto. A ação é realizada em conjunto pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com outros órgãos municipais.

O intuito do mutirão é eliminar possíveis criadouros para o Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue e outras doenças. O trabalho complementa as ações executadas pelos agentes de Combate às Endemias, que vistoriam diariamente os imóveis em busca de focos do Aedes.

Como as vistorias dos agentes são restritas às áreas externas dos imóveis, por conta do risco de transmissão da Covid-19, é essencial que os moradores façam a verificação dentro de suas casas, comércios e demais estabelecimentos.

Desde o segundo semestre de 2020, quando iniciou novo ano epidemiológico para dengue, Londrina registrou mais de 3.500 notificações da doença. Deste total, cerca de 240 foram confirmadas e aproximadamente 1.900 estão em andamento.

Devido ao alto índice de notificações no conjunto Lindoia e Mister Thomas, Mutirão Bota Fora será realizado nestas localidades. O caminhão irá percorrer todas as ruas destes bairros, das 8h30 da manhã até 17 horas, de quarta-feira (3) a sábado (6). O ponto de partida será a Paróquia do Lindoia, que fica na rua Nova Esperança, na quarta-feira, as 8h30.

Nesse período, os moradores poderão recolher e separar, nas calçadas, materiais de construção, eletrodomésticos, móveis e outros rejeitos que serão recolhidos pelas equipes.

NCPML