Mutirão contra a dengue atende os bairros Orion, Messiânico e ruas adjacentes

Previsto para começar nesta quarta-feira (7), a ação de limpeza deve se estender até sábado (10)

Uma das armas da Prefeitura de Londrina na luta contra o mosquito Aedes aegypti, é o mutirão Bota Fora Unidos Contra a Dengue, que chega nesta quarta-feira (7), aos bairros Conjunto Habitacional Orion, Messiânico e ruas adjacentes.

Durante a ação, que deve se estender até sábado (10), os moradores terão a oportunidade de promover a limpeza dos quintais e colocar na rua, nas calçadas em frente aos imóveis, todo material sem serventia ou que seja capaz de acumular água.

Os itens serão recolhidos por funcionários da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), coordenadora da iniciativa, e receberão destinação ambientalmente adequada. O objetivo é evitar que os resíduos acabem em fundos de vale ou terrenos baldios, em razão do descarte irregular.

Além da coleta de móveis, entulhos, ferragens, pneus, louças sanitárias e outros objetos na modalidade porta a porta, durante o mutirão será realizada ainda a limpeza de áreas utilizadas para o despejo clandestino de lixo. Com isso, a expectativa é eliminar possíveis criadouros do mosquito da dengue, causador também do zika vírus, febre amarela e chikungunya.

Desenvolvido com base nos dados epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde, o trabalho já contemplou diversos bairros da cidade em 2021. Entre eles estão o jardim Califórnia, Nova Conquista, Eldorado, San Fernando, Vale do Cambezinho, Monte Carlo, Vale Verde, Pequena Londres, Palmares, Progresso, Paulista, Vila Marízia e San Izidro. O Lindóia, Mister Thomas, Eucaliptos, Santa Izabel, Alemanha e Vila Romana também contaram com as atividades.

Confira as ruas que serão atendidas pelo mutirão:

Rua Serra de Santana

Rua Anísio Figueiredo

Rua Serra da Carioca

Rua Serra de Roraima

Praça Daniel Gonçalves

Rua Serra Encantada

Rua Serra da Prata

Rua Serra do Inajá

Rua Serra do Jatobá

Avenida Eugênio Brugin

Praça Santo Antônio

Rua Serra Bonita

Rua Serra da Juréia

Rua Serra Japuíra

Rua Serra da Mutuca

Rua Serra das Coroas

Rua Serra das Marrecas

Rua Serra de Monte Carlo

Rua Serra de Santana

Rua Serra do Bendegó

Rua Serra do Frade

Rua Serra do Monte Alto

Rua Serra dos Andes

NCPML