Natal Solidário para os moradores do Vista Bela 

Neste Natal, o Londrina Norte Shopping está realizando uma campanha beneficente em prol da instituição Coletivo Amvibe (Amigas Moradoras do Vista Bela).

O objetivo é arrecadar brinquedos e alimentos não perecíveis para os moradores do bairro.

As doações podem ser depositadas em uma caixa posicionada no acesso C, em frente ao Super Muffato.

Vale lembrar que no Vista Bela moram quase 20 mil famílias e, pelo menos, 13 mil delas estão no Cadastro Único do Governo Federal.

O Coletivo Amvibe existe há sete anos e é formado por mulheres que moram no bairro.