Natal Solidário vai receber doações via drive-thru

Respeitando o distanciamento social, iniciativa da PUCPR Londrina vai arrecadar fraldas geriátricas e brinquedos

Em 2020, a campanha Natal Solidário, promovida pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) Campus Londrina, será um pouco diferente. A ação, que está marcada para os dias 2 e 3 de dezembro, vai acontecer no formato drive-thru. Assim, as doações serão recebidas e armazenadas com segurança e sem a necessidade de contato físico, seguindo as recomendações de isolamento social da Organização Mundial de Saúde (OMS). O objetivo é evitar aglomerações e manter o distanciamento social a fim de impedir a propagação do novo coronavírus.

A campanha busca arrecadar brinquedos novos e usados, desde que estejam em boas condições, que serão destinados a diferentes centros de educação infantil de Londrina. Este ano, a ação também vai receber fraldas geriátricas para o asilo São Vicente de Paulo, primeira Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) da cidade.

O ponto de coleta será uma tenda natalina montada no estacionamento do Campus, onde os veículos serão atendidos por equipes organizadas pela área de Identidade e o Serviço de Apoio Psicopedagógico (SEAP). Para quem deseja doar sem sair do carro, o atendimento será das 9h às 17h.

Analista de pastoral da área de Identidade da PUCPR Londrina, Marcos Tonasse reforça a importância de se fazer uma boa ação, principalmente no fim de um ano que foi tão difícil para todos. Um gesto solidário, diz ele, beneficia as duas partes envolvidas: quem doa e quem recebe.

“Esse projeto é um ato de amor e solidariedade e vem para concluir um ano no qual as pessoas compreenderam que o amor, a comunhão, o cuidado e a solidariedade são essenciais à vida. O Natal, com todos os seus sentimentos, resgata em nós a vontade de fazer o bem e de sermos sinal singelo Daquele que vem e nasce na simplicidade de uma manjedoura, Jesus Cristo”, comenta.

Em 2019, a campanha arrecadou mais de 300 brinquedos, número que pretende ser superado em 2020. Agora, a PUCPR decidiu estender esse olhar solidário aos idosos da comunidade, angariando também fraldas geriátricas.

Asimp/PUCPR