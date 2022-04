Nesta sexta (29), Câmara de Londrina realiza solenidade coletiva para entrega de títulos de Cidadão Benemérito

Carlos Henrique Gorges Vici, Angelo Pamplona e Antonio Rodrigo Bernardes de Souza serão homenageados

A Câmara Municipal de Londrina (CML) realiza nesta sexta-feira (29) solenidade coletiva para entrega de honrarias, reunindo três homenageados em uma mesma cerimônia. O evento, aberto ao público, começará às 20 horas, na Sala de Sessões, e terá transmissão pelas mídias sociais do Legislativo. Na ocasião, serão entregues títulos de Cidadão Benemérito a Carlos Henrique Gorges Vici, Angelo Pamplona e Antonio Rodrigo Bernardes de Souza.

Em Londrina podem ser concedidos quatro tipos de honrarias, conforme a lei nº 11.538, de 19 de abril de 2012: Título de Cidadão Honorário, Título de Cidadão Benemérito, Medalha Ouro Verde e Diploma de Reconhecimento Público.

O Título de Cidadão Benemérito destina-se a pessoa nascida em Londrina e que tenha se distinguido por feitos excepcionais em qualquer ramo de atividade, pelo seu extraordinário valor e exemplo como pessoa ou cidadão, pela concessão de benefícios de excepcional relevância ao município ou por notáveis feitos públicos em prol da comunidade.

Veja o currículo das pessoas homenageadas no dia 29:

Angelo Pamplona

O Título de Cidadão Benemérito foi concedido pelo projeto de lei (PL) nº 74/2019, de autoria do vereador Emanoel Gomes (Republicanos). O homenageado nasceu em Londrina, filho de Alfredo Pamplona da Costa e Clodete Gonçalves. De acordo com o projeto de lei, na década de 1980, atuou como contato publicitário da Rádio Folha FM e, na sequência, gerente de padaria. Em seguida, tornou-se sócio do padrasto José Manfrin na Pastelaria Colibri, na rua Sergipe, em Londrina, que no futuro se tornaria restaurante. Nos anos 1990 casou-se com a bancária Monica Gebara de Sousa. Com a formalização do grupo gestor Nova Sergipe, em 2012, despontou como líder empresarial da região. Dois anos depois, teve o nome indicado pelo Sebrae para ocupar uma cadeira na diretoria executiva da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), na gestão 2014-2016. Atualmente, é diretor comercial da Acil e vice-presidente Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Norte do Paraná (Cacinp). Na área assistencial, foi membro do conselho deliberativo e presidente do Lar Anália Franco entre 2012 e 2015, além de conselheiro fiscal do Instituto do Câncer de Londrina.

Antonio Rodrigo Bernardes de Souza

O homenageado receberá o Título de Cidadão Benemérito, proposto pelo vereador Emanoel Gomes (Republicanos), por meio do PL nº 129/2020. Souza nasceu em 13 de outubro de 1981, em Londrina. Entre 1996 a 2001, atuou como auxiliar de panificação e desenvolveu interesse pela confeitaria e panificação. Cursou Gastronomia e Tecnologia em Alimentos e tornou-se professor do Senai Londrina e da Guarda Mirim. Em 2017 e 2018 venceu o Prêmio Dólmã, considerado um dos maiores da gastronomia brasileira. O homenageado também idealizou o projeto Chefs Empreendedores, que capacita profissionais da gastronomia da região de Londrina e realiza ações beneficentes.

Carlos Henrique Gorges Vici

O Título de Cidadão Benemérito foi concedido pelo projeto de lei (PL) nº 40/2020, de autoria do vereador Jairo Tamura (PL). Nascido em Londrina, em 28 de maio de 1973, o homenageado dedicou-se à docência desde o início de sua vida acadêmica, quando cursou Física na Universidade Estadual de Londrina e concomitantemente atuou como professor em colégios da rede pública de Londrina. Após finalizar a graduação, passou a ensinar também na rede privada e em outras cidades do Paraná e interior de São Paulo. Concluiu mestrado em Física Nuclear. Destacou-se por projetos estudantis com temas voltados à resolução de problemas da comunidade. Em 2006 realizou estudo sobre poluição sonora, que o levou a receber no ano seguinte Diploma de Reconhecimento Público da Câmara Municipal de Londrina. Em 2007 elaborou com os alunos um projeto para a criação de manta térmica por meio de caixas de leite longa vida que envolvia, na elaboração do material, a ressocialização de detentos. A iniciativa rendeu prêmios nacionais e internacional, com aplicação da técnica na Cidade do México. Nos anos seguintes, envolveu-se com diversas iniciativas, como programa para coleta e destinação de pilhas, criação de audiolivros para cegos e orientação à comunidade sobre economia de energia elétrica. Em paralelo, dedicou-se a atividades filantrópicas, como a revitalização da biblioteca comunitária do Vista Bela e apoio em atendimentos ao Núcleo Social Evangélico de Londrina (Nuselon).