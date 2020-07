Neste ano  o “Abraço no Lago pela Paz” será virtual

Objetivo da ação é mobilizar a comunidade local para as ações da 20ª Semana Municipal da Paz, celebrada em setembro

A ONG Londrina Pazeando, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura de Paz (Compaz), promove a 12ª edição do Abraço no Lago. Celebrado há mais de dez anos presencialmente, o evento neste ano, devido à pandemia da Covid-19, será celebrado de forma virtual. O objetivo é promover uma conscientização sobre uma cultura de paz e não-violência em toda a sociedade. A ação faz parte da 20ª Semana Municipal da Paz de Londrina e Região.

De acordo com o secretário do Compaz e gestor da ONG Londrina Pazeando, Luis Claudio Galhardi, esta edição será realizada através de uma mobilização on-line. “Por meio da plataforma Mannif.app, a qual permite realizar manifestações, passeatas e outras ações, há a possibilidade de criar um avatar com o nome de quem está participando, diante da posição geográfica escolhida. No nosso caso, é em torno do lago. A ideia é, desde agora, já ir mobilizando as pessoas sobre o abraço, que neste ano será virtual, com o intuito de alcançar um grupo grande de pessoas até a live do dia 20 de setembro”, contou.

Entre os meses de julho, agosto e setembro deste ano, através das redes sociais e das atividades realizadas virtualmente, a proposta do Londrina Pazeando junto ao Compaz, é mobilizar a comunidade local para as ações da Semana Municipal da Paz, que acontecem em setembro. Para isso, no dia 20 de setembro, irá ocorrer uma live, às 10 horas, para falar sobre o abraço e as histórias que aconteceram nestes últimos doze anos da ação.

Ainda de acordo com o secretário, o objetivo do evento Abraço no Lago é conscientizar a sociedade sobre a construção de uma cultura de paz. “Nós estamos em uma cidade de 600 mil habitantes e nesses últimos doze anos, conseguimos por meio desse evento, chamar a atenção para a necessidade de se educar para a cultura de paz, de conversar sobre a construção de uma cultura de não violência e, assim, gerar uma mobilidade em torno do movimento”, destacou Galhardi.

Como participar

Os interessados em participar do Abraço no Lago pela Paz (virtual), precisam entrar nesta plataforma, colocar o nome na parte “slogan” e, posteriormente, clicar em “manifeste-se!”. O avatar é criado automaticamente e tem duração de 24 horas. Assim, a proposta da atividade é sempre lembrar de atualizar o avatar e fazer parte da ação até o dia 20 de setembro.

Outras ações

Além dos Abraços pela Paz, o Compaz junto ao Londrina Pazeando, realizam diversas outras ações. Neste ano, por causa da pandemia do coronavírus, as atividades estão concentradas em videoconferências, realizadas todas as quartas-feiras, das 9h às 10h30. O objetivo das palestras virtuais é dar continuidade com os trabalhos em prol da cultura de não violência. Há também, a coletânea Londrina Pazeando, que está com inscrições abertas (acesse aqui).