No Dia Internacional da Síndrome de Down, cinema de Londrina disponibiliza ingressos gratuitos

A ação inclusiva será realizada nesta segunda-feira (21/3) no Cinesystem do Londrina Norte Shopping

Hoje, segunda-feira, 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Para celebrar a data, o Cinesystem do Londrina Norte Shopping vai disponibilizar ingressos gratuitos de cinema para pessoas com Síndrome de Down e um acompanhante. Não haverá sessão especial, mas sim gratuidade em todas as salas durante a data.

Importante ressaltar que, a participação de pessoas com deficiência em atividades culturais e artísticas é fundamental no processo de desenvolvimento da autonomia, bem como na ampliação da diversidade, e na construção de uma sociedade mais inclusiva. A arte constitui uma linguagem dos sentimentos, das emoções; de extrema importância para formação do indivíduo e do coletivo.

Portanto, o foco da ação é propor a reflexão e ressaltar as capacidades e potencialidades da pessoa com Síndrome de Down.

A Síndrome de Down tem características próprias, por isso não será necessário comprovação médica.

O que é a Síndrome de Down

Segundo o IBGE, estima-se que no Brasil há cerca de 300 mil pessoas com a síndrome de Down.

Olhos puxados, rebaixamento do osso do nariz entre os olhos, dobra nas orelhas, pescoço baixo, pés e mãos pequenos são alguns dos indicativos mais facilmente percebidos. Mas você sabe o que faz alguém ter Down?

A resposta está no DNA. A população, em geral, tem 46 cromossomos divididos em 23 pares. Metade vem da mãe, metade do pai. Muitas vezes – mais especificamente uma vez a cada mil, mais ou menos, segundo a Organização Mundial de Saúde – a formação do par 21 vem com um “erro”, e em vez de um par, são herdados três cromossomos.

Essa trissomia começa a ser reproduzida em todas as células do feto a partir de então, e é assim que a síndrome se consolida no indivíduo.

Na dúvida, é válido fazer um exame que “fotografa” os cromossomos de algumas células. O nome dele é cariótipo. Outros tipos de mapeamento genético também são capazes de apontar a trissomia.