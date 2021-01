No Distrito de São Luiz, Cobra Repórter faz doação de ração e ouve demandas da população

Na terça-feira (26), o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) esteve no Distrito de São Luiz, na região Sul de Londrina para a entrega de ração para cuidadores de animais do local e para ouvir as demandas da população.

“Estivemos hoje no São Luiz para levar ração para os cães que ficam nas ruas, que são tão bem cuidado por protetores do local e aproveitamos para oportunidade para ouvir os moradores acerca das demandas do distrito. Através do nosso trabalho junto ao Governo do Estado, já garantimos a recuperação do asfalto que liga o Patrimônio Regina até o São Luiz. Vamos continuar atentos e trabalhando pelos distritos”, afirmou Cobra Repórter.