Noivas Fair realiza cerimônia de bodas em pleno shopping

A 5ªedição do Noivas Fair entre os dias 3 e 5 de maio no Boulevard Londrina Shopping vai realizar uma verdadeira cerimônia de renovação de votos, no sábado (4), a partir das 19h, em pleno shopping. Esta é uma das novidades e tendências apresentadas na feira, que tem entrada gratuita e vai ter cerca de 70 expositores em quase 30 segmentos diferentes de festas e eventos.

“Queremos celebrar o amor. E, para isso, vamos realizar uma bodas, uma renovação de votos para três casais que contarem uma boa história pra gente”, ressalta Mity Shiroma, organizadora da feira. Os três casais selecionados poderão convidar amigos, parentes e os padrinhos da época. “Mas, não importa se são 25 ou 50 anos. Podem ser um, dois, três ou qualquer tempo de casados. O importante é que vamos celebrar momentos felizes”, diz.

Os casais terão surpresas durante a cerimônia. “Não dá para revelar muito, mas todos ficarão felizes com o que preparamos”, afirma o jornalista e professor Fábio Luporini, que é o cerimonialista responsável pela renovação de votos. A ideia partiu da percepção de uma tendência. “As pessoas estão mais susceptíveis a celebrar momentos felizes. Por isso, festejar com um, dois ou três anos de casados, ou qualquer tempo, é motivo de reunir amigos e familiares em volta do amor e da alegria”, ressalta o cerimonialista.

Palha italiana

Outra tendência é distribuir como lembrança dos casamentos a palha italiana, em vez dos tradicionais bem-casados. E o Noivas Fair terá expositor mostrando o produto. “Não é algo comum, mas é algo que muitos noivos e organizadores de eventos têm procurado”, diz Tauany Tomé, da Ki Tau Doces Artesanais. A novidade é aprovada por fornecedores, convidados e pelos próprios noivos.

Programação

Sexta-feira, 3 de maio:

-20h00: Apresentação musical (Trinitá Música)

-20h20: Dança dos noivos (Eliezer e Gabi)

-20h30: Desfile de abertura

Sábado, 4 de maio:

-18h30: Dança dos noivos (Eliezer e Gabi(

-Cerimônia de renovação de votos (Fábio Luporini)

-20h00: Apresentação musical (Grupo Ninas)

Domingo, 5 de maio:

-14h45: Apresentação musical (Mariage)

-15h30: Apresentação musical (Grupo Sonatta)

-16h15: Dança dos noivos (Eliezer e Gabi)

-16h30: Apresentação musical (Grupo Trinitá)

-17h30: Apresentação musical (Banda Castellamare)

-18h00: Dança dos noivos (Academia de Dança Augusto Bogo)

-18h30: Desfile