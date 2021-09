Nova creche do Jardim Nova Esperança será inaugurada na segunda-feira (13)

A nova unidade é inédita no bairro e foi construída do zero para atender crianças de seis meses a quatro anos; o CEI já está funcionando desde o dia 1º e tem porte para atender 108 alunos

O prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal, inauguram, nesta segunda-feira (13), às 9h, o Centro de Educação Infantil (CEI) Professora Maria Inês Vieira dos Santos Lozano, no Jardim Nova Esperança, região sul. Com estrutura moderna e ampla, a creche foi construída pela Prefeitura de Londrina e já está em funcionamento para atender a uma demanda antiga dos moradores dessa área da cidade, que aguardavam por este centro há muitos anos. Na creche, as atividades tiveram início no dia 1º de setembro, com aulas para todas as turmas previstas.

A unidade fica localizada na rua Sebastião Pedroso de Moraes, s/n, onde será realizada a solenidade de inauguração. O evento contará com a presença de autoridades locais, da comunidade escolar e lideranças do bairro, incluindo representantes da Associação do Clube de Mães do Conjunto Habitacional Maria Cecília Serrano de Oliveira, conveniada com a Prefeitura como entidade filantrópica mantenedora do novo CEI. Essa instituição já possui outros três convênios com o Município, executando os planos de trabalho dos CEIs Maria Cecília, Santo Antônio e Professora Kátia Maria Garcia Killner.

A nova creche do Jardim Nova Esperança tem capacidade para atender 108 alunos, de seis meses a quatro anos de idade, distribuídos em seis turmas de berçário ao P4, conforme a seguinte distribuição: CB (1), C1 (1), C2 (1), C3 (1) e P4 (2). As matrículas estão sendo feitas gradualmente e, até o momento, foram matriculados 44 estudantes.

O investimento total foi de R$ 2,1 milhões, aproximadamente, com recursos próprios do Município. A empresa responsável por executar as obras foi a Cbeng Engenharia e Construção Civil Ltda.

Todos os alunos já matriculados estão indo às aulas na creche, seguindo o modelo de retomada definido pela Secretaria Municipal de Educação (SME), conforme o plano estabelecido para cada categoria de turma (mais detalhes abaixo).

As crianças matriculadas e seus familiares, bem como toda a equipe de servidores do CEI, poderão desfrutar de uma estrutura de primeira linha. A creche, uma construção Proinfância Tipo C, possui salas para alunos desde o berçário até o P4, com solários para cada faixa etária realizar suas atividades ao ar livre e um pátio geral com cobertura. O prédio inclui salas, vestiários, copa e banheiros para professores e demais funcionários, lavanderia, cozinha com refeitório, área de dispensa e de triagem e lavagem; sala de informática e multiuso, fraldário e lactário.

Dispositivos de segurança também foram instalados, com câmeras de videomonitoramento e sistema de alarme já funcionando. Além disso, o novo CEI possui área interna para embarque e desembarque das crianças, dentro do pátio, para maior segurança e como forma de evitar engarrafamento no trânsito.

A unidade escolar inicia suas atividades com um total de 17 colaboradores, entre professores, equipe gestora e funcionários.

Aulas

Conforme a programação de aulas da SME, as atividades escolares para os alunos de zero a três anos serão realizadas em meio período, com 50% dos alunos de cada turma atendidos pela manhã, e o restante, de tarde.

Já as crianças do P4 são atendidas no formato híbrido, seguindo todas as medidas de segurança e saúde, e para este público há um revezamento semanal, onde 50% da turma comparece presencialmente, enquanto o restante permanece em casa, invertendo-se os grupos na semana seguinte. As crianças que ficam em casa recebem um programa de estudos, para que possam realizar suas atividades individualmente, e contam com assistência de professores, por meio de ferramentas digitais como o Google Classroom ou WhatsApp.

Dentre as precauções gerais frente à pandemia de Covic-19, estão sendo mantidas precauções como o distanciamento de 1,5 metro; uso de álcool em gel; utilização de objetos individuais; e demais exigências sanitárias previstas no Plano de Biossegurança específico de cada Unidade Escolar.

Homenageada

A nova creche do Jardim Nova Esperança, o CMEI Professora Maria Inês Vieira dos Santos Lozano, presta homenagem à educadora que dedicou mais de três décadas de sua trajetória em prol da educação pública de Londrina, na rede estadual e municipal, sempre atuando com muito empenho e envolvimento junto à comunidade.

Nascida na cidade paulista de Araçatuba, no dia 11 de dezembro de 1948, é filha de Gilberto Gonçalves dos Santos e Stela Leonel Vieira dos Santos. Cursou o magistério no ano de 1968, em Piracicaba (SP), e em 1972 formou-se em Nutrição na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ-USP). Veio para Londrina em 1974, onde teve seus três filhos, José Antônio Santos Lozano, José Wanderlei Lozano Filho e Mariana Santos Lozano.

Em 1976, iniciou sua carreira como professora na rede estadual e municipal de ensino, atuando em várias escolas da cidade, dentre as quais o Colégio de Aplicação Pedagógica da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Instituto de Educação Estadual de Londrina (IEEL) e Colégio Estadual Professor Newton Guimarães.

Também trabalhou na Secretaria Municipal de Educação de Londrina e foi a primeira diretora da Escola Municipal Atanázio Leonel, fundada em 2001, no Jardim São Jorge, região norte. Nesta unidade, Maria Inês permaneceu até 2011. Além de seu empenho, dedicação e comprometimento com o ensino, envolveu-se também em projetos em prol da comunidade carente da região, ficando evidente sempre seu amor pelo trabalho, seu carisma e alegria incansável e, acima de tudo, o exemplo de mulher batalhadora, digna e competente. Após muito lutar pela vida, faleceu no dia 23 de setembro de 2012, em decorrência de um mieloma múltiplo.

NCPML