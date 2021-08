Nova Escola América Sabino Coimbra já está em funcionamento no Residencial Vista Bela

Conquista é uma luta de mais de 10 anos da comunidade; Prefeito Marcelo Belinati esteve hoje entregando oficialmente a escola, que atende 710 alunos, do 1º ao 5º ano e da EJA

Hoje é um dia histórico para a cidade de Londrina e principalmente para a comunidade do Residencial Vista Bela, localizado na zona norte. Ontem, segunda-feira (2), a Prefeitura de Londrina entregou a construção do novo espaço da Escola Municipal América Sabino Coimbra, que fica na Rua Mitsuki Shime, entre as avenidas Giocondo Maturi e Rosalvo Marques Bonfim, no Conjunto Residencial Vista Bela. A conquista representa um sonho de mais de 10 anos da comunidade.

A nova escola do Vista Bela tem área total de 2.312,07 m² e foi construída em um terreno de 16 mil m². O local conta com 10 salas de aula, áreas administrativas, biblioteca, sala de informática, laboratório de ciências, cozinha, refeitório, área para o preparo de alimentos, área de serviço, depósito para materiais pedagógicos, espaço para gás e para abrigar o lixo e banheiros adaptados para pessoas com deficiências e para as crianças.

O investimento foi de R$ 5.237.266,63. Deste valor, R$ 4.184.740,96 são provenientes de recursos de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Ministério Público e R$ 1.052.479,28 da Prefeitura de Londrina. A empresa responsável pelas obras, vendedora do processo licitatório, foi a Tekenge Engenharia e Construções.

O prefeito Marcelo Belinati destacou que a escola do Vista Bela representa a realização de um sonho para a comunidade, que esperava por isso há mais de 10 anos. “Milhares de crianças da região tinham que se deslocar para estudar em outras regiões da cidade. Por isso, precisavam pegar o ônibus muito cedo, voltavam muito tarde para a casa, perdiam o almoço e corriam riscos no trânsito. Além disso, a Prefeitura tinha que gastar muito com esse transporte, tendo gastado mais de R$10 milhões, valor que daria para construir três escolas como esta. Agora entregamos uma escola de primeiro mundo, com tudo o que há de melhor, para que possamos dar atenção, amor e respeito às crianças e aos nosso profissionais da educação”, enfatizou.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, contou que cerca de 170 crianças da região ainda eram transportadas para outras escolas da cidade. “Agora, vamos ter menos crianças nos transportes, mais segurança, além de acabar com implicações pedagógicas que isso possui. Estudando perto de casa, a criança consegue participar do contraturno escolar e estar presente nas atividades diferenciadas que a escola oferece. Essa escola era esperada pela comunidade há 11 anos, por muito tempo usamos o espaço do Estado e agora a temos espaço próprio”, comemorou.

A diretora da Escola Municipal América Sabino Coimbra, Patricia Cavalcanti Ramos Shinaide, destacou que a inauguração da escola representa um dia de muita alegria. “Nós celebramos a inauguração de um lugar de esperança. Escola é lugar de aprender, de fazer amigos, é o lugar onde os sonhos nascem e outros se concretizam. Hoje um sonho se concretiza para essa comunidade, pois nasce, aqui, mais um espaço onde as crianças poderão aprender, com qualidade e dignidade. É uma honra fazer parte disso”, afirmou.

A professora Marli Sander, que foi diretora da Escola América Sabino Coimbra durante 20 anos, disse estar muito emocionada. “Participar da inauguração desta escola tão linda, estruturada e equipada é muito emocionante. Tenho certeza de que as crianças e a comunidade farão bom uso deste espaço. Estou muito feliz e grata por fazer parte deste momento”, expôs.

A líder da comunidade e funcionária da escola, Luiza Aparecida da Silva, contou, muito emocionada, que a escola foi esperada por longos anos. “Agradeço ao prefeito e sua equipe, por essa escola maravilhosa, em nome da Associação do Vista Bela. Este momento foi muito sonhado, por todos nós, por isso é um dia de muita alegria”, ressaltou.

A Escola América Sabino Coimbra existe há cerca de 20 anos. Antes ela ficava no Jardim Paulista e era menor, atendendo aproximadamente 100 alunos. Agora, ela ganha nova sede, no Residencial Vista Bela, passando a atender 710 alunos, do 1º ao 5º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além dos alunos do Residencial Vista Bela, o local passa a atender os estudantes do Residencial Moradas de Portugal, que estudavam no prédio do Colégio Estadual José de Anchieta, desde fevereiro de 2018, por meio de uma parceria feita com o Governo do Estado, a qual cedeu 10 salas de aulas ao município.

Entre os presentes na solenidade de entrega da escola, também estiveram o vice-prefeito, João Mendonça; os secretários municipais de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada; de Obras e Pavimentação, João Verçosa; de Gestão Pública, Fábio Cavazotti; o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni e o presidente da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab), Luiz Cândido de Oliveira. Da Câmara de Vereadores, estiveram presentes Jairo Tamura, presidente da Câmara; vereadores Fernando Madureira, líder do prefeito na Câmara; professora Flávia Cabral; Matheus Thum; Thiago Chavão; Ailton Nantes; Giovani Mattos e Deivid Wisley; a presidente da Associação do Vista Bela, Vera Cristina de Oliveira; representantes dos familiarizares da patrona que deu nome à escola, Eliana Maria Zanardi e Ederson Rodrigues de Souza; e a representante do Núcleo Regional da Educação, Jéssica Pieri.

A homenageada que deu o nome à escola, Maria América Sabino Coimbra, nasceu em 1º de setembro de 1895, em São Paulo. Teve quatro filhos, Rodolfo, Horácio, Maria América e Celina, com seu esposo Cesário Coimbra. No ano de 1948 ela mandou um de seus filhos, Horácio Sabino Coimbra, para residir em Londrina para implantar negócios agropecuários, especialmente na área cafeeira. Após 11 anos ele fundou a Companhia Cacique de Café Solúvel, uma das maiores indústrias de café do mundo. Maria América Sabino Coimbra faleceu aos 72 anos de idade, em 23 de junho de 1968. Os decretos municipais que dão nome à unidade escolar são Decreto nº 31/1969 e o nº 677/2019.

NCPML