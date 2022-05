Nova iluminação em LED já começa a ser instalada na praça da Avenida Tiradentes

Prefeitura prossegue com as obras no local; parte da iluminação ornamental está a cargo da Londrina Iluminação

Uma das áreas públicas mais conhecidas da região centro-oeste de Londrina, a Praça Dom Pedro I, que fica na esquina da Avenida Tiradentes com a Rua Gustavo Barroso, passa por reformas profundas e completas por parte da Prefeitura, incluindo limpeza geral, um novo paisagismo, plantio de grama, instalação de mobiliários novos, pavimentação asfáltica e inclusive um novo conjunto de iluminação em LED, que está a cargo da Londrina Iluminação (LI). Ao todo são 7.723,25 m² de área a serem trabalhados.

“A praça tem toda uma peculiaridade, mas nós vamos deixá-la bem iluminada e atrativa, principalmente para as famílias”, salienta o gerente de Operações da LI, Helder Cavalcante de Oliveira. Ele ressalta que, com a iluminação viária da Avenida Tiradentes e da Rua Gustavo Barroso, que também é no padrão LED e que circunda toda a praça, a tendência é que o local fique com uma iluminação substancialmente adequada.

O projeto de iluminação ornamental contempla as duas áreas da praça. A parte interna vai ter 18 postes com duas pétalas de luminárias cada. Na parte externa, no entorno da calçada, outras 16 unidades de topo já estão sendo instaladas. “Na parte externa falta colocarmos um poste, mas depende de a construtora realizar um trabalho que precisa ser feito antes de levantarmos a estrutura”, explica Oliveira. Tanto na parte de dentro quanto na de fora, a proposta da LI é fazer uma revitalização total da iluminação, oferecendo uma iluminação mais adequada e mitigando as áreas de sombra provocadas pelos galhos e copas das árvores.

Embora os serviços relativos à iluminação ainda não estejam concluídos, desde o último dia 12 a Londrina Iluminação já ligou 11 postes internos e outros 15 externos, para que o local não ficasse totalmente às escuras e pudesse oferecer mais segurança às pessoas.

NCPML