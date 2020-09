Nova tecnologia de segurança contra incêndio chega a Londrina

Sistema adotado pela Vectra Construtora elimina aberturas verticais na construção e impede, com mais eficiência, a passagem de gás, fogo e fumaça entre os andares

A intoxicação por fumaça é uma das mais graves consequências provocadas por incêndios. É por isso que, nos edifícios, a segurança é garantida por meio da compartimentação dos andares, de forma que gás, fogo e fumaça não se propaguem para outros pavimentos. Pela primeira vez, um empreendimento erguido em Londrina receberá uma nova tecnologia corta-fogo, que elimina o uso de shafts – aberturas verticais na construção, por onde passam as tubulações e instalações hidráulicas e elétricas. O sistema, que possui certificação internacional, garante mais segurança, produtividade e menos desperdício no canteiro de obras.

A compartimentação horizontal e vertical, ou seja, o método usado para impedir a propagação do incêndio da unidade de origem para outros apartamentos do mesmo andar ou de pavimentos superiores e inferiores é uma exigência da NPT 009, do Corpo de Bombeiros do Paraná. De acordo com a norma, “as aberturas existentes nos entrepisos devem ser devidamente protegidas por elementos corta-fogo de forma a não serem comprometidas suas características de resistência ao fogo”.

No método tradicional, essa vedação das tubulações é feita manualmente com uma fita intumescente que, quando exposta a altas temperaturas, aumenta de volume e impede a passagem de fogo e fumaça para outros andares. A nova tecnologia empregada na construção do Vista Parque, empreendimento da Vectra Construtora que está sendo erguido na Avenida Maringá, próximo ao Lago Igapó, consiste na eliminação total das aberturas nas lajes. O Cast-in CP 680-P é um produto da Hilti, multinacional que desenvolve tecnologias inovadoras para a construção civil e é líder mundial em vendas de soluções corta-fogo nos Estados Unidos e Europa.

O gerente de engenharia da Hilti do Brasil, Marco Aurélio Garcia Gonçalves, explica que o produto é posicionado e concretado juntamente com a laje. “É um sistema de pré-fabricados, que vem com chassi plástico e é posicionado na laje antes da concretagem. Depois, é feita a passagem da tubulação”, explica. Gonçalves ressalta que a solução foi testada e aprovada no Brasil e possui certificação internacional. Além de garantir, com mais eficiência, a vedação contra fogo, fumaça e temperatura, o dispositivo gera produtividade nas instalações elétricas e hidráulicas e ainda deixa o canteiro de obras mais seguro, já que elimina completamente as aberturas verticais na construção.

Segundo o engenheiro, em Londrina, o Vista Parque, da Vectra, é o primeiro empreendimento a receber a tecnologia inovadora da Hilti. O Cast-in CP 680-P possui aberturas já com as proteções necessárias para garantir a compartimentação e proteção das tubulações de materiais combustíveis exigido por normas e corpos de bombeiros. Vale lembrar que a compartimentação integra um conjunto de medidas adotadas pelos edifícios para prevenção e proteção contra incêndio, que incluem, ainda, escada pressurizada, portas corta-fogo, sistemas de alarmes, extintores, hidrantes, rotas de fuga. Em caso de incêndio, esse conjunto de medidas oferece condições para a evacuação do prédio em segurança.

O coordenador de projetos verticais da Vectra Construtora, Ricardo Yamaguti, destaca que a tecnologia é menos suscetível a erros e mais eficiente na compartimentação. “É uma forma de garantir que o sistema foi instalado e uma segurança a mais que estamos trazendo para os clientes da Vectra”, afirma. A instalação no Vista Parque é registrada por fotos para a vistoria do Corpo de Bombeiros, a mais complexa para a retirada do Habite-se – certidão expedida pelo poder municipal que atesta que o imóvel está dentro das normas e pronto para ser habitado. O investimento é alto, porém, a empresa já estendeu a parceria com a Hilti para adotar o sistema em, pelo menos, mais dois edifícios, o Sky, que está em construção em Cambé, e o Odyssey, próximo lançamento da empresa em Londrina.

Amanda de Santa/Asimp