Novo edital do Feipe 2022 disponibiliza R$ 915 mil em patrocínio esportivo

Podem concorrer projetos esportivos locais que se enquadrem nos programas Adulto, Juventude, Pessoas com Deficiência e Master

A Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), lançou na segunda-feira (16) novo edital de Chamamento Público, para o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe). Nesta edição, serão disponibilizados R$ 915 mil em investimentos para diversas modalidades esportivas que se enquadrem nos programas Adulto, Juventude, Pessoas com Deficiência e Master.

As inscrições já estão disponíveis, e devem ser feitas até o dia 15 de junho, por meio do Sistema Eletrônico de Informação (SEI). E a íntegra do Edital n° 003/2022 foi publicada no Jornal Oficial do Município, edição n° 4.635, e na página da FEL no Portal da Prefeitura.

No dia 1° de junho, a FEL pretende realizar uma palestra com orientação aos interessados em participar deste chamamento. Para o presidente da FEL, Marcelo Oguido, essa é mais uma oportunidade para entidades de Londrina conseguirem o incentivo financeiro oferecido para Prefeitura. “Por meio do Feipe, as associações e entidades conseguem participar de competições representando o munícipio. Orientamos para que tenham muita atenção na leitura do edital, no preenchimento dos formulários e no envio das informações, pois não há previsão de novo edital para este ano”, frisou.

Os recursos destinados a esse Chamamento do Feipe 2022 serão distribuídos entre os quatro programas, sendo R$ 280 mil para Programa Esportivo Adulto; R$335 mil Juventude; R$60 mil no Programa de Pessoas com Deficiência; e R$240 mil no Master.

O Programa Master é uma novidade deste edital, de acordo com o diretor técnico da FEL, Claudemir Fattori. “Além das modalidades que não foram preenchidas no primeiro edital, esse chamamento contempla esse programa Master, criado para atender às exigências do Jogos Abertos do Paraná Master. Nesse programa, estão as modalidades de basquete, futsal, handebol e vôlei, masculino e feminino, com base na faixa etárias estabelecidas pelo JAPS Master, já que essas equipes representarão a cidade de Londrina nessa competição”, contou.

No Programa Adulto, pode participar projetos esportivos nas modalidades de beach soccer, beisebol, bmx, boxe, caiaque polo, ciclismo e futebol; compreendendo, no mínimo, 127 atletas participantes.

O Programa para Pessoas com Deficiência contempla projetos que executem atividades esportivas nas modalidades de futsal Down, natação e futebol sentado, de todas as faixas etárias. E para o Programa Juventude, estão as modalidades ciclismo, futebol, judô, natação e xadrez; com participação de atletas nascidos entre 2004 e 2007.

Segundo o diretor técnico da FEL, todos os projetos que forem selecionados por este edital deverão executar suas atividades até o final de dezembro deste ano. “Todos os termos de colaboração firmados com a FEL se encerrarão em 31 de dezembro de 2022”, concluiu.

NCPML