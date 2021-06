Novos administradores dos distritos rurais assumem as funções em Londrina

Objetivo é que os profissionais sejam um elo de ligação entre a comunidade rural e a Prefeitura de Londrina

Na segunda-feira (28), cinco administradores distritais tomaram posse de seus novos cargos e participaram de sua primeira reunião de trabalho, no auditório da Prefeitura de Londrina. Foram nomeados pelo prefeito Marcelo Belinati e assumiram as funções: Admir Aparecido Rodrigues (Guaravera); Leide Alves Oliveira (São Luiz); Tânia Paula Malaquias Ferreira (Irerê), Sérgio Vanzo (Espírito Santo), Leonilso Jaqueta (Warta).

Eles foram recebidos pelos secretários municipais de Agricultura e Abastecimento, Régis Cesar Choucino, e de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada. Além dos cinco recém-nomeados, já são administradores dos distritos Milton Cesar dos Reis (Paiquerê), Maria Helena da Conceição Silva (Lerroville) e José Roberto Pereira (Maravilha).

O objetivo de nomear os administradores dos distritos é facilitar a comunicação entre o Poder Público Municipal e os moradores da zona rural de Londrina. Assim, espera-se que esses profissionais possam ouvir as demandas da população e levá-las aos gestores públicos, para que sejam analisadas e solucionadas. “Os administradores distritais são pessoas fundamentais para a administração pública, porque vão ajudar a administrar os distritos trazendo suas demandas na saúde, educação, infraestrutura e outras áreas. Eles são o elo direto entre a administração e as secretarias e nós da Secretaria de Agricultura daremos o suporte, para eles nos distritos nos ajudarem a administrar”, disse o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Régis Cesar Choucino.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, reforçou que os novos integrantes da equipe municipal farão a ligação entre a comunidade da zona rural e a Prefeitura. “Por morarem nos locais e conhecerem de perto as necessidades, eles farão a interlocução entre os distritos e patrimônios com a Prefeitura e administração pública. E já estão trabalhando, há muito a ser feito. Hoje teremos a primeira reunião do grupo para discutir as melhorias a serem feitas para os distritos nos próximos quatro anos”, citou.

Canhada lembrou também que, desde o primeiro mandato do prefeito Marcelo Belinati, a Prefeitura tem investido em melhorias e desenvolvimento para a população que reside nos distritos e patrimônios rurais. “Fizemos investimentos importantes nas nossas estadas rurais, com maquinário e recursos humanos; construção de creches e reformas nas UBSs; mais as obras de infraestrutura e recape em vários distritos, que hoje têm 100% de iluminação pública em LED. É um trabalho contínuo para retribuir, ao homem do campo, com o muito que eles colaboram para a cidade de Londrina”, afirmou.

Para Leonilso Jaqueta, que é um dos administradores distritais nomeados pelo prefeito para ajudar a população do distrito da Warta, essa é uma tarefa de extrema importância, porque escuta os anseios dos moradores e busca levar as melhorias até a área rural. “Nós entendemos que esse cargo é importante para melhorar a qualidade de vida nos distritos, para oferecer um serviço público de qualidade e trazer novidades para os moradores. Na Warta, onde moro, por exemplo, pretendo trazer algo novo para os jovens, para que eles tenham uma ocupação, lazer e esporte, além de trabalhar pelas estradas rurais, que é uma deficiência que a Prefeitura tem trabalhado, mas ainda há bastante a ser feito”, disse Jaqueta.

Leonilso Jaqueta entende bem da demanda da população visto que 2001 a 2004 ocupou um cargo público de vereador em Londrina, na sequência (2005 a 2011) foi diretor comercial da Sercomtel e de 2018 a 2020 foi superintendente da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf).

Assim como ele, a Prefeitura de Londrina nomeou o morador do distrito de Guaravera, Admir Aparecido Rodrigues, que conhece bem a região de Guaravera, onde mantém um comércio. Ele se criou no distrito e só ficou um tempo fora, quando foi morar em Curitiba, porém há oito anos retornou à zona rural, onde reside com a esposa e um filho maior de idade. “Quero levar a demanda da Pracinha do Distrito e o pedido por mais policiamento na zona rural. Esse trabalho é importante, porque quem vive aqui sabe quais são os problemas e pode ajudar”, disse Rodrigues.

Já a administradora distrital, Maria Helena da Conceição Silva, mais conhecida como Leninha, explicou que vem atuando pela zona rural desde o início do ano, quando tomou posse de seu cargo. Nascida na Fazenda Santa Tereza, em Lerroville, hoje, aos 60 anos, ela continua vivendo nesse distrito e vem executando um papel importante para aquela população. Leninha foi da Pastoral da Terra e trabalhou durante 37 anos como professora da rede pública, atuando, por exemplo, na Escola Municipal Fernão Dias, em Cambé.

Desde criança, Maria Helena viu seus pais ajudarem a comunidade do distrito e, atualmente, ela reproduz o que aprendeu. Além de administradora distrital, muitas vezes, ela leva os moradores de Lerroville nas idas aos atendimentos médicos na zona urbana e ajuda na documentação para a aquisição de benefícios sociais, como da aposentadoria. “Eu gosto muito de ser administradora do distrito de Lerroville, porque é algo que fiz a vida toda e vi meus pais fazendo. Hoje mesmo vou aproveitar para levar alguns ofícios às secretarias municipais de Obras e de Educação. Esse é nosso papel: levar as reivindicações dos distritos até os órgãos públicos. Aqui, nós tiramos fotos, fazemos vídeos e mostramos as demandas que estão sendo discutidas na associação de moradores e como vivo desde criança aqui, acabo conhecendo todo mundo”, disse Silva.

O decreto nomeando os cinco primeiros administradores distritais é o nº 657, publicado no Jornal Oficial do Município nº 4379 (clique aqui para ler), o Decreto nº 189 do Jornal Oficial nº 4281 nomeia José Roberto e o Decreto nº 180 do Jornal Oficial do Município nº 4275 os demais.

Ana Paula Hedler e Juliana Gonçalves/NCPML