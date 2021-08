Novos empreendimento habitacionais chegam em Londrina gerando empregos e renda

Até o final de 2024, serão entregues 1.088 unidades habitacionais, distribuídas em quatro empreendimentos que têm parceria com a Cohab-Ld, voltados a famílias com baixa renda

Ontem (20), empresários da Prestes Construtora e Incorporadora, sediada na cidade de Ponta Grossa, e da Blendi Empreendimentos, com sede em Curitiba, empresas parceiras da Prefeitura de Londrina, por meio Companhia Municipal de Habitação (Cohab), apresentaram, ao prefeito Marcelo Belinati, seu plano de expansão no município de Londrina, que pretende lançar novos empreendimentos, gerando empregos e renda para a cidade.

A Prestes Construtora e Incorporadora tem um projeto de expansão em Londrina que prevê, aproximadamente, a construção de 5 mil unidades habitacionais nos próximos cinco anos e investimento de R$ 500 milhões em novas obras no município. “Neste momento estamos operando com cerca de 1.000 unidades. Além disso, somente em parceria com a Blendi Empreendimentos e com a Cohab, serão entregues, até o final de 2024, 1.088 unidades habitacionais, distribuídas em quatro empreendimentos”, informou o gerente executivo de Desenvolvimento Imobiliário da Prestes, Bruno Ribeiro.

Um dos empreendimentos executados pelos três parceiros (Prestes, Blendi e Cohab) é o Flor de Lótus. Ele será entregue em outubro deste ano e tem 288 unidades. Outro, com 45% das obras já executadas, é o Residencial Trancoso, que conta com 240 unidades. Além disso, a parceira pretende lançar, até o final deste ano, o terceiro empreendimento, Residencial Évora, com mais 272 unidades. No começo de 2022, a intenção é lançar o quarto empreendimento, Bela Coimbra, que contará com 288 unidades habitacionais.

Segundo Ribeiro, os empreendimentos atendem as famílias com renda de até três salários mínimos e todos ficam na região norte de Londrina. “A nossa empresa pensa e projeta os seus empreendimentos focando na qualidade de vida, bem estar e satisfação dos seus colaboradores, e temos a expectativa de lançar mais habitações, em menos tempo, em Londrina”, afirmou.

Beto Justus e Luã Brandalise, sócios da Blendi Empreendimentos, contaram que um dos objetivos da empresa é atingir as famílias com renda de até três salários mínimos, que apresenta demanda grande no mercado. “Entendemos que com boas parcerias, como a da Cohab, conseguimos viabilizar empreendimentos para este público. Viemos mostrar, ao prefeito Marcelo, um pouco do trabalho da parceria da Blendi com a Prestes, que está 100% focada na parceria com a Prefeitura, por meio da Cohab”, apontou Justus.

O prefeito Marcelo agradeceu a visita e disse que parcerias como estas são importantes porque atendem as famílias que mais precisam de moradias, além de gerar emprego e renda para o município. “Londrina vive um momento muito especial, com a vinda de novas empresas, indústrias, e isso se reflete em todas as áreas”, afirmou.

O presidente da Cohab, Luiz Cândido de Oliveira, disse que a parceria com estes empreendimentos é muito significativa porque facilita o acesso a famílias que possuem renda de até três salários mínimos. “Estas parcerias que estamos formalizando visam facilitar o acesso a famílias de baixa renda ao seu primeiro imóvel e isso é muito importante”, destacou.

NCPML