Núcleo de Médicos Veterinários é lançado na ACIL

No dia 5 de fevereiro a ACIL lançou o Núcleo de Médicos Veterinários, do Programa Empreender. Em uma conversa descontraída, o encontro teve como objetivo apresentar as possibilidades que poderão ser trabalhadas durante as reuniões do novo Núcleo.

Para a analista de negócios da entidade, Valéria Sitta, este primeiro momento serviu como uma introdução para mostrar qual a ideia do programa e como ele pode ser executado, além de inspirar os integrantes e pessoas que têm interesse em participar.

Cleufe de Almeida, especialista em comportamento empreendedor, será a mediadora do Núcleo e reforça a importância do grupo, onde os profissionais da área discutirão juntos os pontos que podem ser melhorados dentro deste segmento, chegando a soluções que agreguem valor ao trabalho que já é realizado, aumentando a competitividade no mercado de trabalho.

Os profissionais interessados em participar do Núcleo de Médicos Veterinários devem entrar em contato pelo e-mail empreender@acil.com.br ou pelo telefone 3374-3010.