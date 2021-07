Núcleo de Negócios em Arquitetura, do Programa Empreender da ACIL, é finalista em prêmio nacional

O Núcleo de Negócios em Arquitetura de Londrina (IARQ), que integra o Programa Empreender da ACIL desde 2017, é finalista do Prêmio Empreender 2021, representando todo o Estado, por meio da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap).

O evento é realizado pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), em parceria com o Sebrae, e tem o objetivo de reconhecer as melhores práticas de grupos que participaram do Empreender Competitivo 2017-2021.

O grupo conquistou o pódio ao lado do Conselho Nacional da Empresária, de Brasília, e da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Ao todo, 36 projetos foram inscritos no Prêmio.

"Estarmos como finalistas em um prêmio de nível nacional, entre tantos projetos apresentados, inclusive do Paraná, é realmente o reconhecimento de que o que estamos fazendo tem o seu peso, o seu valor. O nosso projeto vem com uma proposta socioambiental, voltada a diferentes setores, com potencial para gerar benefícios não só para empresas, mas para toda a sociedade. Estamos bastante otimistas e nos preparando para trazer o prêmio para o Paraná e para Londrina, que nos orgulha tanto", destaca Lilian Simões, integrante do IARQ.

A cerimônia de escolha do vencedor será realizada na próxima semana, 4 de agosto, a partir das 17 horas. A decisão ficará a cargo da comissão julgadora, formada por pessoas vinculadas ao governo, à CACB, ao Sebrae e parceiros, e também do público presente, que poderá votar mediante inscrição prévia no site doity.com.br/premioempreender2021.

Assim que a inscrição for efetivada, o participante deverá receber o link de transmissão via e-mail.

Asimp/ACIL