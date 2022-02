Núcleo de Produção Audiovisual de Londrina abre inscrições para empréstimos de equipamentos

Materiais são destinados ao setor audiovisual da cidade e podem ser utilizados em produções culturais, artísticas, autorais, workshops, oficinas e cursos de curta duração

Estão abertas as inscrições para a solicitação de empréstimos de equipamentos para captação de som, imagem e edição, por meio do Núcleo de Produção Digital de Londrina (NPD). Dentre os equipamentos disponíveis, estão câmera 4k Blackmagic, kit de lentes, kit com três refletores fresnel e uma luz de foco, matte box, filtros, iluminador de LED, microfone boom, gravador de som digital, câmera DSLR, tripé, hd externo, carregador, cartão de memória, case e mochila.

Os equipamentos são frutos do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) e do Termo de Cessão de Uso de Equipamentos Audiovisuais Digitais, firmado em 2017 pela Prefeitura de Londrina e a Secretaria do Audiovisual do então Ministério da Cultura.

Esses equipamentos encontram-se sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, com o intuito de fomentar o setor audiovisual da cidade para a realização de produções audiovisuais culturais, artísticas, autorais, workshops, oficinas e cursos de curta duração.

Para empréstimo dos equipamentos, é necessário preencher o formulário de cadastro no site do NPD, dentro do Portal da Prefeitura, e depois enviar o formulário para o e-mail cultura@londrina.pr.gov.br onde será analisada a proposta de solicitação, pelo comitê gestor do NPD Londrina. As solicitações serão aceitas até julho de 2022, lembrando que os empréstimos devem ser solicitados com antecedência de 60 dias da data de utilização. Mesmo com a pandemia de Covid-19, em 2021 o NPD realizou sete empréstimos.

A iniciativa de empréstimo dos equipamentos audiovisuais tem como objetivo contribuir e incrementar as produções executadas em Londrina. De acordo com um dos membros do comitê gestor, Guilherme Paro, esses equipamentos são muito caros e difíceis de serem encontrados. “Disponibilizar o equipamento via empréstimo faz com que os projetos economizem custos, e invistam essa economia em outras demandas”, citou.

