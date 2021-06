Núcleo de Profissionais de Fotografia da ACIL promove palestra gratuita com fotógrafo Beto Chagas

Na próxima segunda-feira (14), às 19 horas, o Núcleo de Profissionais de Fotografia, do Programa Empreender da ACIL, promoverá uma palestra 100% online com Beto Chagas, um dos maiores produtores de fotografia para banco de imagem do Brasil.

Além de compartilhar as experiências que colecionou ao longo de sua trajetória, falará sobre como profissionais podem ampliar as possibilidades de ganho no mundo da fotografia.

O evento é gratuito! Para participar, basta acessar o link https://bit.ly/3w8GLYQ e responder a um simples formulário. O link de acesso será enviado via WhatsApp, com a confirmação da inscrição.

Sobre o palestrante: Beto Chagas é formado em Publicidade e trabalhou como diretor de arte por sete anos. Fotógrafo profissional desde 2007, reúne experiências em eventos sociais, fotografia culinária, fotos de produtos, retratos, e hoje se dedica ao universo dos bancos de imagem, no qual se tornou referência.

Asimp/ACIL