Lar Anália Franco de Londrina, publica Nota De Esclarecimento

A Nova Direção do Lar Anália Franco de Londrina, Gestão 2022/2023, vem por meio desta esclarecer os fatos que estão ocorrendo e que deixam muitas famílias em preocupação.

O LAR ANÁLIA FRANCO NÃO FECHOU!!

O Lar há 58 anos desenvolve, por meio de parcerias, com o município, em que centenas de crianças já foram recebidas, cresceram e se desenvolveram na Instituição, dois principais serviços que são voltados a comunidade:

1. ACOLHIMENTO:

As crianças que por decisão judicial, não podem ficar em seus respectivos lares, por diversos motivos, que os genitores deixaram de realizar, são enviados ao Lar, a fim de que possam ter casa, proteção, educação, buscando sempre uma melhor condição.

2. EDUCAÇÃO:

Na área educacional são recebidas diariamente 204 crianças de 1 a 5 anos de idade que ficam o dia todo no Lar, voltando aos seus Lares no final de tarde, sendo amparadas por equipe de professoras especializadas, pedagogas, que dão todo o apoio de educação, higiene, alimentação e até vestimentas, se precisar, deixando seus pais tranquilos para desenvolver seu trabalho diário e assim dando pleno suporte a família assistida.

Na EDUCAÇÃO, O Centro de Educação Infantil Anália Franco, nessa nova gestão ainda irá aumentar nesse ano um efetivo de 20 crianças e para 2023 a possibilidade de mais 80 crianças, potencializando e amparando ainda mais a comunidade, dando plenas condições aos familiares sentirem-se seguros para ir ao trabalho.

O município de Londrina tornou INABILITADA a elencada instituição, de participar do Edital de Chamamento para as 20 crianças do ACOLHIMENTO APENAS, E NÃO DA EDUCAÇÃO, pela existência de um processo, baseado em denúncias, que ainda cabe recurso. Toda a Diretoria anterior foi afastada e os funcionários envolvidos foram demitidos. A Instituição passa por uma reestruturação para que possa continuar a ser a referência filantrópica em Londrina.

Assim, todas as nossas outras atividades continuam normais, como o BAZAR DE MÓVEIS E ROUPAS USADAS, que é o coração do Lar Anália Franco e que solicitamos a população que sempre nos ajudou, enviar seus objetos que não mais são de utilidade em seus lares, a fim de que se possa ter um retorno financeiro para o Lar por meio de sua venda.

O Lar sempre realizou e realizará todos esses serviços com responsabilidade social.

Para as doações, os agendamentos de buscas podem ser feitos pelo telefone (43) 3325-8060.

Atenciosamente,

A Direção.

Marco Aurélio Batyras - Diretor de Patrimônio do Lar