O perfil dos novos secretários municipais

Confira a biografia resumida de cada secretário ou dirigente nomeado hoje pelo prefeito Marcelo Belinati

Chefia de Gabinete

Moacir Norberto Sgarioni foi presidente da CMTU de janeiro de 2017 a março de 2018. É contabilista e gestor de agronegócios; tendo ocupado a Diretoria de Pecuária na Sociedade Rural de Maringá. Na Sociedade Rural do Paraná (SRP), foi diretor de Patrimônio, de Pecuária, Diretor-Secretário e Diretor-Presidente, de 2012 a 2016. Em 2014, recebeu o título de Cidadão Honorário de Londrina, onde mora desde 1970.

Secretaria Municipal de Governo

Alex Canziani, 56 anos, é bacharel em Direito e especialista em Gestão de Pessoas e em História e Literatura Infantil. Foi presidente da Câmara de Londrina, vice-prefeito (1996-1998) e secretário do Emprego do Paraná em 1999. Deputado federal cinco vezes, sendo vice-presidente da Comissão de Educação e presidente da Frente Parlamentar da Educação do Congresso Nacional. Recebeu a medalha da Ordem Nacional do Mérito Educativo, da Presidência da República, e foi apontado na lista 100 Cabeças do Congresso Nacional, pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar em 2015

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia

Janderson Marcelo Canhada, 51 anos, conduziu a Secretaria Municipal de Governo e anteriormente foi chefe de Gabinete do então deputado federal Marcelo Belinati. Na administração do prefeito Luiz Eduardo Cheida, atuou como assessor especial da Prefeitura; foi diretor de Planejamento da Prefeitura de Marialva; secretário de Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Ibiporã; secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal para Proteção Ambiental da Bacia do Rio Tibagi (COPATI); além de conselheiro estadual e municipal do Meio Ambiente e Presidente do ConGp.

Secretaria Municipal de Gestão Pública

Fábio Cavazotti, 47 anos, está na Gestão Pública desde maio de 2017. Formado em Jornalismo, com experiência em diversos veículos do Paraná, tem especialização em Filosofia Moderna e Contemporânea: Aspectos Éticos e Políticos, e em Gestão e Educação Ambiental. É membro fundador e ex-presidente do Observatório de Gestão Pública de Londrina, e do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina.

Secretaria Municipal de Recursos Humanos

Julliana Faggion Bellusci, 43, formou-se em Administração pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), e é especialista em Direito Empresarial também pela UEL. Mestra em Educação pela UEL, foi professora dos cursos de Administração, Engenharia, Tecnologia em RH e de Tecnologia em Logística da Faculdade Pitágoras. Com experiência no mercado, atuou no ramo automobilístico e na área administrativa da indústria farmacêutica. Servidora efetiva no cargo de administradora, foi gerente de Desenvolvimento e Aprimoramento Técnico, assessora de Gabinete e Assessora Técnica, todos na Secretaria Municipal de Recursos Humanos, que assume agora.

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

João Alberto Verçosa Silva, 68 anos, é servidor de carreira da Cohab, onde atua desde 1987. É engenheiro civil especializado em Segurança do Trabalho pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Ingressou como engenheiro na Cohab-LD, onde assumiu a presidência de 2009 a 2012. Foi diretor-técnico da Codel e diretor de Operações da CMTU; atuou na Vigilância Sanitária da Prefeitura e esteve à frente da Defesa Civil do Município. É o secretário de Obras e Pavimentação desde julho de 2017.

Secretaria Municipal de Defesa Social

Pedro Ramos é tenente coronel da reserva da Polícia Militar do Paraná. É formado em Educação Física e Direito pela UEL, tem pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, além de Formulação e Gestão de Políticas Públicas. Foi Comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária em Londrina. Exerceu o cargo de diretor de Trânsito da CMTU entre 2018 e 2019, e, a partir desta data, nomeado secretário municipal de Defesa Social.

Secretaria Municipal de Fazenda

João Carlos Barbosa Perez, 47, também é servidor de carreira, atuando desde 1995. Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), tem pós-graduação em Economia Empresarial, em Controladoria e Finanças, GBA Global Business Administration – Administração Contemporânea, Políticas Públicas, e Administração Pública. Na Caapsml, foi gerente Financeiro, diretor Financeiro, diretor de Saúde, assessor técnico e superintendente interino. Passou ainda pelas secretarias municipais de Gestão Pública, Saúde, Planejamento e Fazenda, mais o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (IDEL). Ocupou o cargo de controlador-geral do Município de 2015 a 2018, quando assumiu a Fazenda.

Secretaria Municipal de Educação

Maria Tereza Paschoal de Moraes, 40, é professora e advogada. É secretária municipal de Educação de Londrina desde 2017, escolhida por teste seletivo de abrangência nacional. Formada em Direito, pós-graduada em Gestão Pública, atuou em sala de aula de 2000 a 2012. Foi secretária municipal de Educação de Ourinhos de 2013 a 2016, onde também ocupou a presidência do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb e possui formação como intérprete de Libras – Língua Brasileira dos Sinais.

Secretaria Municipal do Ambiente

Na SEMA, assume o administrador Ronaldo Deber Siena, 56 anos. Na primeira administração do prefeito Marcelo Belinati, esteve à frente da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Tem formação superior em Administração de Empresas pela Universidade Norte do Paraná (Unopar), e especialização em Análise e Educação Ambiental em Ciências da Terra, pela UEL. Foi assessor técnico da CMTU em 2009, onde esteve à frente dos mutirões de limpeza nas áreas rural e urbana. Também foi chefe regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, de 2011 a 2013; gerente de Bacia Hidrográfica do Instituto das Águas do Paraná, em 2014; Chefe do Escritório Regional de Londrina do Instituto Ambiental do Paraná, de 2015 a 2018.

Secretaria Municipal de Saúde

Carlos Felippe Marcondes Machado, 35, conduz a pasta desde março de 2017. Formado em Gestão Pública, é pós-graduando em Saúde Pública, e atua na Secretaria Municipal de Saúde desde 2003. Foi coordenador e gerente de Serviços Ambulatoriais, gerente de Desenvolvimento de Redes dos Sistemas de Saúde, e assessor técnico-administrativo da Diretoria de Regulação da Autarquia. Além disso, integra o Grupo Técnico do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná (COSEMS), desde 2014. Tem comandado ao lado do prefeito o combate à pandemia do coronavírus.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Reginaldo César Choucino, 48 anos, é agricultor e empresário. Em sua trajetória profissional, administrou a filial da Cooperativa Agropecuária Vale do Tibagi e a filial Corol Cooperativa Agroindustrial, ambas na Warta, onde em 2018, foi nomeado como administrador distrital. Atua no ramo agrícola há 10 anos, como administrador da empresa Comercial Agrícola Warta e de produção de cereais há 20 anos em lavouras brancas.

Secretaria Municipal de Assistência Social

Jacqueline Marçal Micali, 46, é graduada em Serviço Social e mestra em Políticas Sociais pela UEL. Integrou o Conselho Estadual do Direitos da Criança e Adolescente do Paraná. Atuou como secretária da Assistência Social de Londrina, de 2009 a 2012. Foi coordenadora pedagógica do curso de Serviço Social, na Faculdade União de Campo Mourão e, na mesma cidade, coordenou o Programa Minha Casa, Minha Vida. Fundou o programa ATITUDE, que trabalha empreendedorismo social entre adolescentes e já possui dois livros publicados,

Secretaria Municipal do Idoso

Andrea Bastos Ramondini Danelon, 53, comanda a pasta desde agosto de 2018. Graduada em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Paraná, atua no setor público desde 1989. Na Prefeitura de Londrina, atuou assessora da Companhia de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e das secretarias municipais de Assistência Social, Idoso e de Políticas para as Mulheres. Na Câmara Municipal de Londrina, exerceu as funções de chefe de Cerimonial e chefe de Gabinete.

Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda

O advogado Gustavo Gomes dos Santos, 55 anos, conduziu a Secretaria de Agricultura e Abastecimento em duas ocasiões. Antes, em 2019, foi nomeado assessor executivo de Assuntos Estratégicos, e coordenou o projeto Mutirão Cuidando da Cidade. Foi vereador de Londrina em 1994 e no IAPAR, em 1995, conduziu a Diretoria Administrativa e Financeira. Foi superintendente da ACESF e secretário de Administração de Londrina, simultaneamente, em 1998. Foi ainda o primeiro presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) em 2000.

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres

Liange Hiroe Doy Fernandes, 29, é advogada e servidora municipal. Ocupa a vice-presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e integrou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tem pós-graduação em LL Master of Law – Practice of Labor Law, com ênfase em Direitos Coletivos do Trabalho e Direitos Previdenciário. Exerceu as funções de diretora de Saúde Ocupacional na SMRH, foi secretária municipal interina de Recursos Humanos, gerente de Ação Formativa e assessora de Políticas Públicas para Mulheres, ambos na SMPM, que conduz desde abril de 2020.

Secretaria de Cultura

Bernardo Pellegrini, 63 anos, é jornalista, músico, escritor e produtor cultural. Trabalhou em veículos nacionais e na Folha de Londrina. Começou a trajetória na música em 1974, compondo trilhas para teatro, e já gravou seis CDs de produção independente. Recebeu o Prêmio Firestone de Música Criativa (Festival de Música de Londrina) com Game (1995). Foi Secretário de Cultura da Londrina, quando criou o Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) em 2002. Em 2020 foi contemplado com o prêmio Trajetória, da Secretaria de Cultura do Paraná, pelo trabalho como artista e ativista da cultura.

Procuradoria-Geral do Município

João Luiz Martins Esteves, 56, é doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); mestre em Direito do Estado e Cidadania pela Universidade Gama Filho; especialista em Filosofia Política e em Filosofia: História do Pensamento Brasileiro pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Procurador do Município desde 1995, atua na área de Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional e Administrativo; e ocupa a Procuradoria-Geral do Município de Londrina desde 2017.

Ouvidoria-Geral do Município

Alexandre Sanches, 53, é jornalista e trabalhou em diversos veículos da imprensa. Foi professor universitário do curso de Jornalismo na FEMA, em Assis, e na Faculdades Campo Real, em Guarapuava. Também atuou como assessor de imprensa nas prefeituras de Ibiporã, de Guarapuava e de São José dos Pinhais, além de atuar como assessor da Arquidiocese de Londrina. Na Prefeitura de Londrina, coordenou o Núcleo de Comunicação, de 2017 a 2018, juntamente com a Ouvidoria-Geral do Município, onde se mantém desde então.

Companhia Municipal Trânsito e Urbanização (CMTU)

Marcelo Baldassarre Cortez, 50, é formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com pós-graduação pela Escola de Magistratura do Paraná e em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Já exerceu o cargo de procurador jurídico da CMTU e do Município de Assaí. Na Cohab-LD foi diretor-administrativo/financeiro e presidente, entre 2017 e 2018; antes, atuou como assessor jurídico. Também presidiu a Sercomtel. Está na presidência da CMTU desde abril de 2018.

Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL)

Bruno Ubiratan, 34, é presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) desde maio de 2018. Antes, ocupava a Chefia de Gabinete da Prefeitura de Londrina, onde esteve desde 2017. É advogado, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela PUC Londrina. Foi ainda coordenador na CMTU e, junto ao governo do Estado, desempenhou a função de Relações Públicas na Secretaria de Obras.

Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (CAAPSML)

Luiz Nicácio, 52, servidor de carreira ingressou no Município em 2006, atuando como contador na Secretaria de Fazenda. Ex-prefeito de Centenário do Sul e Bacharel em Ciências Contábeis, pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Rolândia, tem especialização em Controladoria e Gerência Financeira, Gestão Municipal, e em Contabilidade Pública. Foi professor de graduação em Ciências Contábeis, tendo atuado na Universidade Estadual de Londrina, PUC Londrina, INESUL e PACCAR. Exerceu os cargos de diretor de Gestão, na Prefeitura de Maringá; gerente de Contabilidade, controlador-Geral e secretário de Fazenda, na Prefeitura de Londrina.

Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-LD)

Reinaldo Gomes Ribeirete, arquiteto e empresário. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Unifil, e pós-graduação em Gestão Ambiental. Foi prefeito de Ibiporã, gestão 2001 a 2004, e presidiu o Consórcio para a Proteção Ambiental do Rio Tibagi (COPATI) por 12 anos. Na Prefeitura de Londrina, ocupou a presidência da Codel e do Ippul, simultaneamente, de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018.

Fundação de Esportes de Londrina (FEL)

Marcelo Oguido, 49 anos, é formado em Administração de Empresas pela Unopar, Técnico da Seleção Brasileira de Karatê desde 2017 e do Projeto de Karatê Juventude e Karatê Alto rendimento em parceria com a FEL. Comentarista esportivo de Karatê pela SPORTV e também diretor da Regional Norte da Federação Paranaense de Karatê, além de vencedor do projeto estadual Talento Olímpico do Paraná em 2018, 2019 e 2020.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL)

Tadeu Felismino é jornalista e mestre em Comunicação Social pela UEL com passagens pela Folha de Londrina, Panorama, Veja, Jornal do Brasil e Movimento. Foi professor de Comunicação da UEL e Pró Reitor de Extensão. Vereador e presidente da Câmara Municipal de Londrina (1989-1990). Coordenador da ADETEC – Associação do Desenvolvimento Tecnológico de Londrina, Incubadora Industrial de Londrina, Núcleo SOFTEX Norte do Paraná, Parque Tecnológico de Londrina. Idealizador e fundador do Fórum Desenvolve Londrina e Agência Terra Roxa. Diretor de Inovação do IAPAR e Chefe de Gabinete da Prefeitura de Londrina desde janeiro 2019.

Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF)

Péricles José Menezes Deliberador, 58 anos, é bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, e cursou a Escola de Magistratura do Paraná. Exerceu exclusivamente a advocacia até 2013, quando assumiu seu primeiro mandato como vereador de Londrina. Reeleito em 2016, encerrou o mandato em dezembro de 2020.

Sercomtel Iluminação

Cláudio Sérgio Tedeschi é engenheiro civil diplomado pela Escola Politécnica da USP, com mais de 40 anos de experiência na área. Ele foi presidente do Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná); Codel (Companhia de Desenvolvimento de Londrina); Adetec (Associação de Desenvolvimento Tecnológico de Londrina); Fórum Desenvolve Londrina; da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina); e, por último, a Sercomtel.

Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD)

Luciano Kuhl, 48, que presidia a Sercomtel Iluminação assume a antiga Contact Center. Executivo com experiência nos setores de serviços, propaganda e publicidade, trabalhou em empresas como a Campari do Brasil, Caninha 51, Companhia Ultragaz, Rede Paranaense de Comunicação, RIC TV Record e Grupo Folha. Atuou em cargos de coordenação comercial e direção executiva no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Brasília. Tem formação em Ciências Contábeis, pela UEM.

Núcleo de Comunicação (N.COM)

José Otávio Sancho Ereno, 45 anos, é jornalista profissional há 23 anos, graduado pela Universidade Estadual de Londrina. Comandou a assessoria de imprensa da CMTU desde 2017 e já ocupou o cargo de Chefe do Núcleo entre 2009 a 2012. Também foi docente no curso de jornalismo da Faculdade Norte Pioneiro e apresentador e redator de programa da Rádio Brasil Sul, além de assessor de comunicação para sindicatos, parlamentares, partidos políticos e entidade de classe.

NCPML