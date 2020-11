O primeiro impacto pr tem novo apresentador na tv cidade

Gelson Negrão assume o comando do matinal da Rede Massa | SBT em Londrina

A TV Cidade, afiliada da Rede Massa | SBT está mais uma vez investindo em qualidade na programação local que é líder de audiência em Londrina. E programas que estão em primeiro lugar na audiência merecem um time de peso para comandá-los, por isso estreou hoje na apresentação do Primeiro Impacto PR o jornalista e já conhecido dos telespectadores da Massa, Gelson Negrão.

A partir desta segunda-feira Gelson será a companhia dos telespectadores da TV Cidade deixando todo mundo bem informado logo cedo com todas as notícias das últimas horas, informações em primeira mão, reportagens exclusivas, serviços, e muito informação ao vivo e com muita credibilidade.

"Uma responsabilidade e tanto. Londrina é uma cidade muito exigente e o PI abre a programação local, é o nosso primeiro contato do dia com o telespectador e com o internauta. O Macedão fez um trabalho incrível no horário. Vamos caprichar na entrega de conteúdo com qualidade e agilidade e o máximo de envolvimento do público", afirma Gelson.

Felipe Macedo comandou o programa nos últimos 12 meses, desde a estreia do Primeiro Impacto Paraná em Londrina, que ocupou o lugar do Tribuna da Massa Manhã na grade de programação. A Rede Massa foi a primeira emissora do SBT a produzir a versão local do Primeiro Impacto, que nacionalmente é apresentado por Dudu Camargo e Marcão do Povo.

O Macedão, como é carinhosamente conhecido, passa a se dedicar exclusivamente ao Tribuna da Massa. "O Primeiro Impacto é um programa que eu levarei com muito carinho para o resto da minha vida, um programa importantíssimo na minha carreira, o qual me projetou aos olhos do Grupo Massa, me trazendo a possibilidade hoje de comandar o Tribuna da Massa. Desejo ao Gelson, que é um jornalista competentíssimo, muito sucesso no comando do Primeiro Impacto PR, deixo o programa em boas mãos e agora o foco é no Tribunão” conta Macedo.

O Primeiro Impacto PR vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 07 horas da manhã, agora na apresentação de Gelson Negrão. A programação local da Rede Massa | SBT é retomada às 10:50 com Cloara Pinheiro no Destaque. Na sequência é a vez do Macedão no Tribuna da Massa e depois tudo sobre o mundo dos esportes às 13:50 no Show de Bola com Iza Bicalho. E fechando a programação local do início da tarde em grande estilo, tem o Salada Mista com Rafael Massa e Alorino. Gelson Negrão continua na apresentação do semanal Cidade Entrevista, que vai ao ar aos sábados às 09:30 da manhã para todo o Norte do Paraná pela TV Cidade em Londrina e região e também na TV Tibagi, afiliada da Rede Massa |SBT em Maringá e Apucarana.

“A Rede Massa | SBT trabalha incansavelmente com uma competente equipe que não mede esforços para levar o melhor conteúdo para os telespectadores, com foco na programação local, dando mais força para a região e fortalecendo a visibilidade dos anunciantes da TV Cidade, que tem como um dos principais objetivos produzir programas com seriedade, respeito e credibilidade” complementa o diretor geral da TV Cidade, Maurício Diniz.