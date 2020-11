OAB promove sabatina com candidatos a prefeito de Londrina no dia 10

A OAB-Londrina realiza sabatina com os candidatos à Prefeitura da cidade na terça-feira, dia 10 de novembro, a partir das 19 horas, com transmissão pelo canal da entidade no YouTube. Todos os interessados podem acessar e acompanhar a exposição dos concorrentes sobre suas principais propostas de governo.

Os dez postulantes ao cargo de Prefeito de Londrina confirmaram presença. Eles responderão a três perguntas, além de suas considerações finais, divididas em dois blocos. No primeiro bloco, haverá uma questão de interesse da advocacia e outra sobre os planos para o desenvolvimento econômico da cidade. Todos os candidatos conhecerão, previamente, as duas questões do primeiro bloco.

No segundo bloco, a terceira pergunta será sobre temas sociais – saúde, meio ambiente, direitos sociais, segurança, combate à pobreza, entre outros. As perguntas sobre os temas serão sorteadas entre os candidatos. Ao final, todos terão 1,30 minuto para suas considerações finais.

Haverá o sorteio da ordem para a primeira resposta, no primeiro bloco, que será observado e seguido em todas as demais perguntas e considerações finais da sabatina.

Três advogados, dois deles membros da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-Londrina e outro do Observatório de Gestão Pública de Londrina, estarão na retaguarda para analisar os pedidos de direito de resposta caso algum dos concorrentes se sinta ofendido. Para facilitar o acesso de todos os expectadores ao conteúdo, também haverá um tradutor de libras acompanhando a sabatina. A mediação será feita pelo jornalista Fernando Brevilheri.

Para a presidente da Subseção, Vânia Queiroz, o evento promovido pela OAB tem o objetivo de contribuir com a democracia e com o processo de esclarecimento da população sobre as propostas dos candidatos, promovendo, desta forma, o voto consciente.