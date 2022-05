OAB-Londrina dá início à Campanha do Agasalho 2022

Já está acontecendo a Campanha do Agasalho 2022 da OAB-Londrina, por intermédio da comissão de Direitos da Pessoa Idosa da casa, com o apoio das comissões de Direito Sistêmico,Mediação e Arbitragem,Processo Civil,Direitos Humanos,Mulheres Advogadas, Direito das Famílias,Direito Agrário e do Agronegócio e de Direito Imobiliário e Urbanístico.

A campanha foca na arrecadação de fraldas geriátricas tamanho G, cobertores, agasalhos, meias e hidratantes. As doações podem ser entregues até dia 20 de junho na sede histórica (no Edifício Tuparandi), na sede do Lago e nas salas da OAB do Fórum Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho.

Os itens arrecadados serão destinados a entidades e casas de apoio ao idoso.