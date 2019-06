OAB-Londrina realiza evento sobre alienação parental em crianças e idosos em parceria com IBDFAM

Está marcado esta terça-feira, dia 18, o evento Reflexões sobre Alienação Parental, que contará com duas palestras: “Alienação parental em crianças e idosos, aspectos polêmicos e a possibilidade de dano moral”, com a advogada Líbera Copetti; e “Família em litígio e alienação parental: os efeitos das falsas denúncias”, com a psicóloga Sandra Baccara.

As inscrições para o evento estão abertas e devem ser feitas pelo site www.ibdfam.org.br/pr/palestralondrina. O evento terá início 19 horas, na sede da Subseção (Rua Parigot de Souza, 311), numa realização da OAB-Londrina, por meio da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, e do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família).