OAB-Londrina realiza Feira das Profissões na quarta e quinta-feira

Profissionais que atuam em Londrina em vários segmentos deixarão suas agendas nas próximas quarta e quinta-feira (dias 25 e 26) no período da manhã para dedicar seu tempo a esclarecer adolescentes sobre o que fazem no seu dia a dia. É a Feira de Profissões, idealizada pela comissão de Advogados Trabalhistas da OAB-Londrina e que terá a primeira edição este ano.

Por ser um projeto-piloto, a atividade irá atender alunos de duas escolas da cidade: o Colégio Estadual Thiago Terra, do União da Vitória I, na quarta-feira; e da Escola Polivalente de Londrina, na quinta-feira, totalizando 160 estudantes do ensino médio.

“Futuramente, queremos expandir para mais escolas, mas agora, por ser a primeira edição, vamos iniciar com uma escola por dia”, informa o coordenador da comissão Diogo Menoncin. O objetivo é que a Feira seja realizada nos meses de maio, celebrando o Dia do Trabalhador.

As atividades terão início às 8 horas, na sede da Subseção (R. Parigot de Souza, 311) e cada profissional convidado falará por 10 minutos sobre o seu trabalho. Depois, serão formados grupos menores com os profissionais para que os alunos possam debater, questionar e perguntar, de uma maneira mais próxima, de acordo com cada área que tenha despertado mais interesse em cada um.

“Nosso objetivo é mostrar para esses jovens, de escola pública e, em alguns casos, de baixa renda e que moram em zona de risco, que existe caminho profissional que os mantenha fora das drogas, da criminalidade e faremos isso com o depoimento de profissionais que venceram na vida nas mais diversas áreas”, comenta Menoncin. Ele destaca que a feira pretende mostrar uma nova perspectiva ao adolescente/jovem quanto ao mercado de trabalho. “Queremos desmistificar algumas profissões que exigem mais tempo de preparação e formação; enfatizar as possibilidades, dificuldades, formação, trajetórias e experiências de cada profissão, na visão do próprio profissional de cada área, abordando o que o mercado de trabalho espera de cada jovem e sua importância na formação do ser humano”, diz ele.

A Feira contará com profissionais das seguintes áreas: advogado, bombeiro militar, historiador/filósofo/editor, barbeiro, segurança pessoal e patrimonial, arquiteta, juiz do trabalho, policial militar, jogador de futebol, marketing, enfermeira, fisioterapeuta, empresário, maestro, cantora, professora, produtor e tatuador.

Benê Bianchi/Asimp