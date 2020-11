OAB-Londrina realiza I Simpósio de Defesa dos Direitos dos Animais

Com o tema Aspectos Legais e Processuais no campo do Direito Animal, a OAB-Londrina, por meio da Comissão de Direito dos Animais, coordenada pela advogada Maria do Carmo Pinhatari Ferreira, realiza o I Simpósio de Defesa dos Direitos do Animais, no próximo dia 12, com transmissão on-line.

Dois palestrantes irão discorrer sobre o tema: Vicente de Paula Ataíde Junior, juiz Federal em Curitiba, pós-doutor em Direito Animal e coordenador do Programa de Direito Animal da UFPR; e Rogério Rammê, mestre em Direito Ambiental e advogado membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB/RS.

As inscrições para o evento estão abertas na plataforma Sympla. A transmissão será pelo canal da OAB-Londrina no YouTube.

Benê Bianchi/Asimp