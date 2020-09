OAB-Londrina realiza o I Simpósio de Direito e Tecnologia

O I Simpósio de Direito e Tecnologia da OAB-Londrina, que tem à frente a comissão de Direito Digital, está marcado para os dias 22 e 23 de setembro, com os palestrantes Renato Leite Monteiro (Conselheiro de Proteção de Dados da América Latina do Twitter, CEO e Founder do Data Privacy Brasil); Samantha Mendes Longo (sócia no Wald, Antunes, Vita, Longo e Blattner Advogados e Secretária-Geral da Comissão de Mediação do Conselho Federal da OAB), e Antonio Evangelista de Souza Netto, juiz do TJ-PR e coordenador na Escola da Magistratura do PR.

O evento terá início, nos dois dias, às 19 horas, pelo YouTube (o link será enviado aos participantes após a inscrição). No dia 22, o tema Internet das Coisas e segurança da informação será debatido pelos membros da comissão de Direito Digital da OAB-Londrina André P. Kasemirski, Fernando M. L. Roque, Douglas G. Alfieri, e Davi Misko. A partir das 20h, Renato Leite Monteiro fará a palestra LGPD: Aspectos práticos e implementação.

Na programação do dia 23, o debate sobre “Advogado Digital & Advogado no Direito Digital” será conduzido pelos membros da comissão Ana Carolina T. Acosta, Eduardo P. V. Jabur, Camila V. Castro, e Rosielma Lopes. E às 20h começa a palestra “Recuperação Empresarial e os métodos adequados de solução de conflitos: do offline ao online”, com Samantha Mendes Longo e Antonio Evangelista de Souza Netto.

“Os temas são de altíssima relevância que envolvem direito e tecnologia”, comenta Douglas Alfieri, coordenador da comissão. Ele ressalta que os palestrantes são reconhecidos nacionalmente pelo conhecimento que têm nos temas a serem abordados.

O evento será transmitido pelo Youtube e as inscrições são gratuitas pela plataforma Sympla. Para quem deseja obter certificado, há um custo de R$ 12,50.

Benê Bianchi/Asimp