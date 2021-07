OAB-Londrina realiza segundo drive thru contra a fome neste sábado

A OAB-Londrina, signatária do Pacto Global da ONU, realiza o segundo drive thru de sua campanha contra a fome neste sábado, dia 17 de julho, no estacionamento da entidade (Rua Parigot de Souza, 311). As doações podem ser entregues das 10 às 16 horas. Além de alimentos não perecíveis, também podem ser entregues itens de higiene, agasalhos e cobertores.

Essa é uma grande campanha da Subseção, iniciada em junho e que segue até agosto, idealizada em conjunto com o Núcleo Jovem da entidade. Ao longo deste período, além das doações entregues a qualquer dia, já foi realizado um drive-thru em junho, sábado acontece o segundo e no dia 14 de agosto, o terceiro. Tudo o que é arrecadado é entregue semanalmente a famílias necessitadas.

Paralelamente à campanha contra a fome, e por meio da Comissão de Direitos Humanos, a entidade segue com a campanha do agasalho.

As doações para ambas as campanhas podem ser entregues na sede da OAB-Londrina da Rua Parigot de Souza, 311 ou do Edifício Tuparandi (Rua Professor João Cândido 344, 4º andar). Outros pontos de arrecadação estão sendo divulgados pelas redes sociais da OAB-Londrina.

