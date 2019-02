OAB-Londrina sedia Roda de Diálogo Meu Corpo, Minha Fé

No sábado, dia 16 de fevereiro, a sede histórica da OAB-Londrina, no Edifício Tuparandi (centro), recebe a “Roda de Diálogo Meu Corpo, Minha Fé: violências e abusos da religião”, a partir das 9h30. O encontro, aberto a todos os interessados e gratuito, é uma realização do coletivo EIG (Evangélico pela Igualdade de Gênero) em parceria com a Subseção, por meio da Comissão de Promoção da Igualdade Racial e Minorias, e Prefeitura de Londrina.

O diálogo será em torno de questões como: o que meu corpo tem a dizer sobre a fé? Como meu corpo sente essa espiritualidade? Como meu corpo é oprimido pela religiosidade patriarcal? O que é uma fé a partir do corpo?

Participarão da roda Selma Rosa, teóloga, mestre em educação, docente e pastora anglicana; Vanessa Carvalho de Mello, teóloga, mestre em psicologia social, pesquisadora sobre as questões de gênero, docente; Larissa Ferraz de Barros, advogada criminalista, secretária da Comissão de Promoção de Igualdade Racial e das Minorias da OAB- Londrina, membro da Frente Feminista de Londrina; Sara Alexius, assistente social e teóloga; e Sueli Galhardi, gerente de proteção especial à mulher da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher da Prefeitura de Londrina.

A sede história fica na Rua Professor João Cândido, 344 - 4º andar do Edifício Tuparandi.

Asimp/EIG